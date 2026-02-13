Суд в Москве объединил дела волгоградских чиновников и продлил содержание в СИЗО

Мещанский суд Москвы 12 февраля объединил в одно производство уголовные дела председателя волгоградского облкомприроды Алексея Сивокоза и его заместителей Ирины Паниной и Дарьи Казанковой. Последняя до задержания в декабре 2025 года работала в мэрии Волгограда, руководила правовым управлением.

Чиновники были задержаны по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). С декабря они находятся в СИЗО. В январе этого года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу задержанных на меру пресечения.

Согласно карточке дела, вчера Мещанский суд продлил срок содержания господина Сивокоза и его заместителей под стражей. Решение вступит в силу 17 февраля. Однако до какого времени они пробудут в СИЗО, суд не раскрывает, материалы запрещены к публикации.

Предполагается, что задержание чиновников может быть связано с нацпроектом «Оздоровление Волги». В сентябре 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева раскритиковала Волгоградскую и Астраханскую области за саботаж.

На прошлой неделе стало известно, что Басманный суд Москвы засекретил дело еще одной волгоградской чиновницы — заместителя начальника департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Она проходит по делу о крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Нина Шевченко