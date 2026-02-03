Прокуратура Вологды сочла незаконным навязывание мессенджера MAX в школах

Прокуратура Вологды признала незаконным принудительное внедрение мессенджера MAX в школах. Решение вынесли после обращения представителя одного из общественных движений.

Надзорный орган указал, что использование государственной платформы должно носить исключительно добровольный характер для учащихся и их родителей.

В ходе проверки выяснилось, что восемь школ города нарушают закон. Администрации этих учебных заведений утвердили правила пользования мессенджером без учета мнения семей и допустили факты принуждения к регистрации. Против соответствующих локальных актов внесены протесты.

Ранее несколько школ Вологды и Череповца пытались ввести обязательный переход на госмессенджер. Данная практика теперь признана неправомерной. Прокуратура подчеркнула, что цифровые образовательные платформы должны внедряться с соблюдением принципа добровольности.

Андрей Маркелов