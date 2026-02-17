В двойном ДТП на Пулковском шоссе пострадали двое детей и трое полицейских

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали подробности аварии на Пулковском шоссе и последующего вторичного ДТП с машинами Госавтоинспекции. В результате первого инцидента пострадали двое детей, в результате второго — трое полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По уточненным данным, ДТП произошли поздним вечером. Сначала легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Сидевшие в легковушке дети 8 лет и 9 месяцев получили легкий вред здоровью.

После этого на место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на одну из служебных машин, а та по инерции врезалась во второй патрульный автомобиль. Одного из полицейских госпитализировали, двух других направили на амбулаторное лечение.

Артемий Чулков