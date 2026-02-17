Выбранный вектор сулит неважные перспективы

В петербургском аэропорту Пулково был задержан председатель городского комитета по государственному заказу Денис Толстых. Чиновника подозревают в налаживании схемы, позволявшей якобы аффилированным фирмам «Вектор» и «Перспектива» получать контракты в обход конкурентных процедур. Следствие считает, что именно господин Толстых является организатором преступления. Ранее по этому делу был арестован его коллега, а также сотрудницы регионального УФАС.

Председатель комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Денис Толстых

Фото: Сайт форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Денис Толстых был задержан при участии оперативников ФСБ в «Пулково», когда пытался вылететь из Санкт-Петербурга. По данным Главного следственного управления СКР по региону, незаконный механизм был отлажен группой работников комитета Смольного в 2024 году. 6 февраля силовиками был задержан начальник отдела осуществления централизованных закупок Егор Леонов. В ходе следственных действий выяснилось, что организатором схемы, по сведениям СКР, выступил председатель комитета по госзаказу Толстых. В отношении обоих было возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

На момент публикации следствием решался вопрос об избрании Денису Толстых меры пресечения.

В материалах дела говорится, что под его руководством лоббировались интересы определенных фирм при распределении подрядов.

В частности, фигуранты, по версии следствия, превысили должностные полномочия при оценке присланных для участия в торгах (в состав комиссии по закупкам входил Егор Леонов) заявок по выполнению капремонта поликлиники N? 88 в Кировском районе города, обеспечив победу заранее известному участнику — ООО «Вектор» (гендиректор и учредитель, согласно открытым базам данных, Артем Липатников).

«В результате согласованных действий Леонова и иных неустановленных должностных лиц КГЗ, заявка ООО "БалтСтройИнвест" была необоснованно отклонена, а победителем закупки было признано ООО "Вектор", что нарушило права добросовестного участника на заключение государственного контракта»,— гласит формулировка в деле.

Кроме того, схожая ситуация произошла с ООО «Вега-С», чья заявка также была отклонена, а победителем было признано ООО «Перспектива», что, по мнению правоохранительных органов, сделано было при активном содействии подозреваемых.

Другие фигуранты дела — экс-замглавы регионального УФАС России Екатерина Даниловская и сотрудница отдела контроля контрактной системы Ольга Рослова.

В СКР полагают, что работницы антимонопольной службы «приостановили определение поставщика по закупке в части заключения контрактов, разместив в ЕИС информацию о результатах якобы внеплановой проверки на основании обращения ООО "Перспектива" без ее фактического проведения».

При этом, утверждает следствие, под видом послужившего основанием для внеплановой проверки документа был опубликован файл, не содержащий какой-либо информации, в результате чего заключение «Вега-С» оставшихся 99 контрактов заблокировали.

Также фигурантки, считают в СКР, давали указания подчиненным признавать необоснованными и не рассматривать жалобы, поданные компаниями (в их числе — «Строительная компания "Стиль"», ООО «ПиК», ООО «Эконом Строй Сервис», ООО «БалтСтройИнвест», ООО «Мастер» и ООО «Марс») на действия конкурсной комиссии. Госпожу Даниловскую арестовали в 2025 году. Госпожа Рослова в начале февраля этого года получила четыре года условно.

Денис Толстых стал временно исполнять обязанности председателя комитета по госзаказу в октябре 2022 года. До этого он руководил аналогичной структурой в Ленинградской области. Несколько раз получал награду Национального рейтинга прозрачности закупок для Санкт-Петербурга. Приходится сыном крупному бизнесмену — экс-совладельцу ГК «Унисто Петросталь» Игорю Толстых.

Андрей Кучеров