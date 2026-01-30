Время стратегической трансформации

Вызовы последних лет стали проверкой на прочность для компаний строительной индустрии. О том, что помогло сохранить устойчивость крупным игрокам рынка в период турбулентности и какие стратегии помогли не просто выстоять, но и укрепить позиции, Business Guide рассказал коммерческий директор ООО «Пеноплэкс СПб» Андрей Бакаев.

BUSINESS GUIDE: Какие факторы влияли на ситуацию на рынке строительных материалов в 2025 году?

АНДРЕЙ БАКАЕВ: Прежде всего следует подчеркнуть влияние высокой ключевой ставки, которая существенно ограничила инвестиционную активность застройщиков — как в сегменте многоквартирных домов (МКД), так и в сегменте коммерческой недвижимости. На протяжении последних лет одним из ключевых драйверов роста стройиндустрии выступал сегмент логистической недвижимости: активное развитие складской инфраструктуры и распределительных центров поддерживало спрос на стройматериалы. Однако к 2025 году этот сегмент достиг насыщения, что закономерно привело к снижению темпов строительства.

Не менее значимым негативным фактором стала поэтапная отмена льготных ипотечных программ. Это решение оказало ощутимое давление как на сегмент МКД, так и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В результате мы наблюдаем серьезное снижение количества выданных разрешений на строительство. Не исключаем, что негативный эффект от этих изменений сохранится и в?2026–2027?годах.

BG: Были ли позитивные моменты?

А. Б.: Безусловно, выдержать сложившиеся вызовы рынку помог ряд положительных факторов. Во-первых, на рынке сохраняется значительное количество объектов, находящихся в стадии строительства: это создает устойчивый спрос на строительные материалы в краткосрочной перспективе. Во-вторых, относительно устойчивое состояние российской экономики в целом помогло основным участникам рынка избежать существенных потерь. В-третьих, рост интереса к энергоэффективным решениям (в том числе к теплоизоляции) поддерживает спрос на инновационные материалы, что особенно важно в условиях ужесточения требований к энергоэффективности зданий.

Таким образом, рынок стройматериалов в?2025?году демонстрировал смешанную динамику: с одной стороны, он сталкивался с серьезными ограничениями из-за макроэкономических факторов, с другой — опирался на накопленный запас прочности и адаптивность участников. Снижение объемов строительства и спроса на новостройки оказывает давление, но не приводит к обвалу благодаря сочетанию наличия текущих проектов, государственной поддержки отрасли и фокуса на энергоэффективность.

BG: Каким был прошлый год конкретно для вашей компании?

А. Б.: Учитывая все вышеперечисленные факторы и тренды, 2025?год выдался для компании непростым, но в целом успешным. Нам удалось не только выполнить основные количественные и финансовые показатели, но и сохранить лидирующие позиции как в производстве, так и в продажах двух ключевых продуктовых линеек: теплоизоляции из экструзионного пенополистирола и гидроизоляции (ПВХ-мембран). Не могут не радовать и результаты по нашему относительно новому продукту — профилированной мембране. Мы не просто сохранили объемы ее производства, но и зафиксировали существенный рост продаж.

BG: С чем связан рост спроса на продукт?

А. Б.: Причин несколько. Это и повышенный спрос на инновационные решения в области гидроизоляции и дренажа, особенно в условиях усложнения требований к долговечности и надежности конструкций. И расширение ассортимента — введение новых модификаций мембраны под специфические задачи клиентов. Сыграли роль активное продвижение продукта через партнерские сети и продвижение продукта среди потребителей.

BG: За счет чего компании удается сохранять устойчивость в текущих условиях?

А. Б.: Здесь я бы отметил оптимизацию производственных процессов: мы активно занимались внедрением новых технологий и автоматизацией ряда операций, что помогло снизить издержки и повысить рентабельность. Кроме этого, мы взяли фокус на импортозамещение. Использование российского сырья и компонентов минимизировало риски, связанные с колебаниями валютных курсов и логистическими сложностями. Обсуждаемые условия поставок и техническая поддержка позволили удержать ключевых заказчиков даже в условиях снижения общего спроса. Для усиления маркетинговой активности развивали диджитал-каналы, проводили обучающие семинары для целевых групп, а также использовали индивидуальный подход к каналам продвижения в отдельных регионах.

BG: Пришлось ли за последние три года кардинально менять стратегию развития?

А. Б.: 2023–2025 годы для строительной отрасли в целом оказались непростыми, но результативными. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы — санкционное давление, колебания валютных курсов, логистические сложности,— отрасль сумела адаптироваться. Этому способствовали меры господдержки (субсидии, льготные кредиты, программы стимулирования ИЖС), рост внутреннего производства стройматериалов и переориентация российских поставщиков сырья и оборудования.

Могу сказать, что для компании «Пеноплэкс» этот период стал временем стратегической трансформации и укрепления позиций. Мы прошли этот период лучше, чем рынок в целом, за счет грамотных управленческих решений: оперативного пересмотра приоритетов, перераспределения ресурсов, фокусу на высокооборачиваемые продукты. Проявили гибкость стратегии, то есть не стали радикально менять долгосрочные цели, но скорректировали тактику. Мы усилили акцент на импортозамещении (переходе на российское сырье и компоненты), что снизило зависимость от внешних поставок, и инновации — сделали ставку на разработку новых продуктов (например, профилированной мембраны «Пластгард») и улучшение характеристик существующих.

Кроме этого, положительный эффект принесло расширение дистрибуции в регионах с растущим спросом на энергоэффективные решения. И, конечно, нельзя не отметить слаженную работу команды. Высокая вовлеченность сотрудников, быстрая адаптация к изменениям, кросс-функциональное взаимодействие позволили не только удержать рыночные позиции, но и заложить основу для дальнейшего роста.

BG: Какие изменения затронули текущую оперативную деятельность?

А. Б.: Здесь мы оптимизировали цепочки поставок, заключив долгосрочные контракты с отечественными производителями сырья; усилили контроль качества, внедрив дополнительные этапы тестирования продукции. Также мы развивали цифровые сервисы для клиентов: личный кабинет дистрибутора, расчет материалов, техническую поддержку.

BG: Какие задачи ставите перед компанией в новом году?

А. Б.: В 2026?году исходим из базового сценария, предполагающего постепенное восстановление рынка ближе к середине года. Основными драйверами этого процесса могут стать снижение ключевой ставки, что оживит инвестиционную активность застройщиков и спрос на ипотеку, а также разрешение геополитической напряженности, способное стабилизировать логистические цепочки и снизить издержки. Также, не скрою, рассчитываем на продолжение государственной поддержки строительной отрасли (запуск программ реновации, реализацию инфраструктурных проектов).

BG: Какие тенденции будут определять ситуацию на рынке стройматериалов?

А. Б.: Думаю, что одним из основных трендов станет фокус на энергоэффективность: ужесточение требований к теплозащите зданий повысит спрос на современные теплоизоляционные материалы. Повлияет и дальнейшая цифровизация строительства: внедрение BIM-технологий, автоматизация процессов и «умные» материалы будут набирать обороты. Развитие отечественного выпуска стройматериалов будет влиять на снижение зависимости от импорта. Не стоит забывать и об экологической повестке: интерес к «зеленым» стандартам и материалам с низким углеродным следом будет расти.

BG: Каковы основные приоритеты компании на предстоящий год?

А. Б.: Наш ключевой приоритет — увеличение темпов поставок материалов для строительства с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов на основе полимеров. Также сосредоточимся на усилении присутствия в регионах, на развитии партнерских сетей и оптимизации логистики для сокращения сроков поставок. Кроме этого, планируем принимать активное участие в стандартизации и содействовать совершенствованию нормативной базы в области энергоэффективности и гидроизоляции. И, конечно, продолжим вносить вклад в повышение культуры строительства через реализацию образовательных программ для проектировщиков и строителей, демонстрацию лучших практик применения наших материалов.

Мы также будем удерживать внимание на оптимизации производственных процессов и снижении экологического воздействия, что соответствует глобальным трендам устойчивого развития.

Василиса Мотова