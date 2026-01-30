Дело, которому ты служишь

Все мы с раннего детства хотим кем-то стать: врачами, космонавтами, учителями, при этом чем старше мы становимся, тем сильнее меняются взгляды на будущую профессиональную жизнь. Важно найти себя, пусть даже не сразу, через ошибки, но куда важнее быть бескрайне и ненасытно влюбленным в свое призвание на протяжении всей своей жизни — подобно тому, как младенец любит маму через невидимую связь, через чувства.

В российской истории есть огромное количество людей, отдавших себя любимому делу и вписавших свои имена навеки в историю. Сергей Королев, Михаил Миль, Андрей Туполев, Павел Сухой, Сергей Ильюшин, Артем Микоян, Михаил Калашников, Василий Дегтярев, Георгий Шпагин, Николай Макаров, Евгений Драгунов, Игорь Стечкин. Этот список бесконечен, потому что есть еще люди, чьи имена не так широко известны или совсем не на слуху. Организованные ими производства входят в крупнейшие государственные корпорации России и продолжают выпускать продукцию, которой можно гордиться. Очевидно, это счастье — каждый день заниматься делом, которое любишь.

Тогда как случается, что человек «не на своем месте»? Как производятся услуги или продукция ненадежная, низкого качества? Что это? Безответственность, безразличие, глубокая обида на что-то, отсутствие мотивации? Разве не стыдно, когда родители, друзья, дети или внуки спрашивают тебя: «Скажи, а почему так все плохо?»

Может быть, как у Жванецкого, который имел высшее инженерное образование, дело в «консерватории»? Может быть. Ведь сегодня многие абитуриенты мечтают стать менеджерами, работать в современном стильном офисе, получать большой оклад со всеми бонусами, реализовывать управленческие решения с четким соблюдением норм Трудового кодекса. И вот появляются специалисты, изначально убежденные в том, что тот метод, каким организовано что-то одно, должен быть и методом, которым организуется все остальное. То есть надо сделать все похожим — так легче контролировать любое производство. Однако такое видение одновременно с отсутствием инженерной подготовки и знания конкретной специфики, как правило, негативно влияет на производительность, качество, дизайн и особенно новизну выпускаемой продукции.

Подтверждением данного тезиса является недавний выход из Объединенной судостроительной корпорации Кингисеппского машиностроительного завода, нацеленного на амбициозную и такую нужную стране задачу, как строительство малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов. «В нашем случае нам гораздо комфортнее работать по своему режиму, использовать формулу быстрых решений, внутренние мотивационные системы и другие механизмы для достижения максимально быстрого эффекта»,— именно так прокомментировал сложившуюся ситуацию владелец КМЗ Михаил Даниленко.

Ну так сколько еще должно пройти времени и случиться перемен, чтобы у нас появились свои, истинно российские, названные по именам их ярких российских создателей автомобили, торговые суда, судостроительные верфи и другие такие нужные стране производства, девизом руководителей которых станет цитата из романа Юрия Германа: «Если уж что делаешь, то делай не иначе, как великолепно»?

Алексей Гагаринов, генеральный директор и совладелец компании C-Shipping