Жителей Мурманской области предупредили о кратковременных помехах в телеприеме

В связи с сезонной солнечной интерференцией в Мурманской области возможны кратковременные помехи в телевещании. Сигнал может ухудшаться в период с 19 февраля по 27 марта, сообщили в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Солнце пересекает экватор два раза в год — весной и осенью. Спутники связи работают над нулевой параллелью на геостационарной орбите. При мощном солнечном излучении возможно ослабление телесигнала. В то же время современные цифровые технологии позволяют свести воздействие интерференции к минимуму, так что она незаметна для большинства телезрителей.

Воздействию подвергнутся 20 телеканалов, а также радиостанции «Вести FМ», «Маяк» и «Радио России». Помехи ожидаются в период с 10:49 до 13:04.

Татьяна Титаева