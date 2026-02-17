Бизнесмена Кузолева заочно арестовали в Петербурге по делу о хищении 180 млн рублей

Бывший генеральный директор ООО «Севморпроект» Сергей Кузолев заочно арестован на два месяца по уголовному делу, возбужденному из-за хищения почти 180 млн рублей при осуществлении подрядных работ. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

Сергей Кузолев стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Будучи генеральным директором компании, он и другие неустановленные лица в сентябре 2022 года ввели в заблуждение представителей АО «Концерн "Созвездие"». Предприятие было поставщиком оборудования «Севморпроекта» для выполнения подрядных работ. Фигуранты предоставили фиктивные документы об осуществлении ООО «АИК-Телеком» поставки в адрес концерна, а им в адрес «Севморпроекта» оборудования стоимостью 90 млн рублей.

Эти деньги поступили на счет «АИК-Телеком» как оплата за несуществующую поставку. При этом «Концерн "Созвездие"» выплаты не получил. Денежные средства «АИК-Телеком» были направлены в «Севморпроект», а затем похищены Сергеем Кузолевым и другими злоумышленниками.

ООО «Севморпроект» позже стало подрядчиком на поставку оборудования комплексной безопасности для выполнения работ на производственной площадке АО «ИЭМЗ «Купол». Фигурант и иные лица частично выполнили работы на объекте и завладели 79 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Сергею Кузолеву заочно предъявили обвинение 15 ноября 2025 года и объявили в федеральный розыск. Суд арестовал его на два месяца с момента фактического задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию России.

Татьяна Титаева