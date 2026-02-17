Ремонт эскалатора на станции метро «Балтийская» продлили почти на месяц

Завершение капитального ремонта эскалатора на станции метро «Балтийская» перенесли с 27 февраля на 20 марта, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Причины увеличения срока работ не называются.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 8:10 до 9:20 вход в вестибюль останется закрыт, с 17:00 до 19:00 — ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала.

На период ремонта пассажирам предлагают пользоваться соседними станциями метро, добираясь туда на наземном транспорте. До «Технологического института» можно доехать на автобусе № 71 или троллейбусах № 3 и № 8, до Нарвской — на автобусе №205.

Артемий Чулков