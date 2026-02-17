Фура отправила в больницу оформлявшего ДТП на Пулковском шоссе полицейского
В машину сотрудников Госавтоинспекции, оформлявших аварию на Пулковском шоссе врезался грузовой автомобиль. Один из полицейских госпитализирован с травмами, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Первое ДТП — столкновение легковушки с грузовиком — произошло утром 17 февраля. На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. Пока сотрудники составляли протокол аварии, появилась еще одна фура, совершившая наезд уже на их машину.
Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента.