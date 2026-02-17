Фура отправила в больницу оформлявшего ДТП на Пулковском шоссе полицейского

В машину сотрудников Госавтоинспекции, оформлявших аварию на Пулковском шоссе врезался грузовой автомобиль. Один из полицейских госпитализирован с травмами, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первое ДТП — столкновение легковушки с грузовиком — произошло утром 17 февраля. На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. Пока сотрудники составляли протокол аварии, появилась еще одна фура, совершившая наезд уже на их машину.

Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента.

Артемий Чулков