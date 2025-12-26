«Чтобы оживить отрасль, ставка должна быть 9%»

На фоне кризиса строительной отрасли и, как следствие, сокращения объемов рынка ПВХ-окон динамично развивается сегмент алюминиевых конструкций. По оценке участников рынка, его ежегодный прирост составляет 5–10%. Чем обусловлена эта тенденция, сохранится ли она в 2026 году и что нужно рынку светопрозрачных конструкций, чтобы расти, рассказал генеральный директор компании «ФОТОТЕХ» (входит в Ecookna Group) Иван Филоненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «ФОТОТЕХ» Фото: ООО «ФОТОТЕХ»

GUIDE: В этом году вы приняли на себя управление компанией. Расскажите, как вы ведете бизнес в непростых рыночных условиях?

ИВАН ФИЛОНЕНКО: Наша компания занимается производством противопожарных и защитных конструкций и стеклопакетов, а также архитектурными стеклопакетами, которые предназначаются для фасадов зданий. Если говорить про первые два сегмента, то «ФОТОТЕХ» входит в тройку лидеров по России, мы занимаем долю в 10–15% в нише защитных алюминиевых конструкций. Что касается направления архитектурных стеклопакетов, то тут мы только в начале пути.

В целом состояние у компании хорошее: налажены бизнес-процессы, укомплектована команда, мы присутствуем практически во всех федеральных округах страны. Есть и потенциал роста: те производственные мощности, в которые были инвестированы средства собственниками в начале 2025 года, еще до предела не загружены. И есть понимание, как расширять производство в узких участках.

G: Ваша компания намерена масштабировать производство?

И. Ф.: Наша группа компаний приобрела дополнительные мощности по переработке стекла и компилирует отрасль и смежные продукты в одной локации: на территории индустриального парка «М8 Инновации» в Московской области. Это около 250 га земли, на которых мы создаем Фасадный кластер. По сути, это будет первый в России алюминиевый индустриальный кластер в стране. И мы сейчас приглашаем партнеров и резидентов к нему присоединиться.

На этой площадке располагается все наше производство. Там есть завод по производству и переработке стекла и стеклопакетов, там же большой цех по производству алюминиевых конструкций. В этом году мы запустили высокоскоростную линию порошковой покраски. Там же у нас скатка алюминиевого профиля. Будет еще декорирование. Из своих производственных мощностей мы сформировали центры коллективного пользования для резидентов кластера.

Помимо этого, в начале этого года мы купили завод в Клину. Это полноценное укомплектованное стекольное предприятие, на котором мы можем производить стеклопакеты.

G: Как трансформировался рынок светопрозрачных конструкций за этот год?

И. Ф.: Рынок сильно изменился за последний год. Если говорить про сегмент пластиковых окон, то тут мы наблюдаем сокращение по физическому объему на 25%, некоторые компании показывают падение на 30–40% по итогам года в сравнении с 2024-м. В денежном выражении сокращение составляет около 20%.

Рынок ПВХ-окон сильно завязан на недвижимости, а рынок строительства сейчас демонстрирует падение. Мы видим, что много проектов встало «на стоп», примерно каждый третий-четвертый проект имеет задержку относительно плана. Можно ли работать в таких условиях? Однозначно да, нам ничего другого и не остается. Скажем так, времена не самые теплые относительно того, что было еще два года назад.

G: Но при этом растет сегмент алюминиевых конструкций?

И. Ф.: Да, это общая тенденция. Сейчас в большей части первички используется алюминий. Идет тренд на стеклянные фасады, большие окна в пол. Это подразумевает большой вес конструкций, и пластик для этого не предназначен.

Сегмент алюминиевых конструкций растет, в том числе за счет входных групп: идут ремонты в административных зданиях, ведется активное строительство школ и детских садов, и это дает дополнительный стимул алюминиевому рынку. Кроме того, мы наращиваем долю рынка за счет сервисной составляющей. Поэтому, несмотря на падение рынка пластиковых конструкций, у нас все равно заложен оптимистичный план роста на 25%.

В целом рынок пластиковых окон в физическом объеме сейчас занимает примерно 70%, алюминия — 30%. С каждым годом рынок алюминиевых конструкций прирастает в объеме на 5–10%. И этот тренд в следующем году будет усиливаться.

G: Какие инновации вы внедряете в производство?

И. Ф.: В периметре Ecookna Group у нашей компании самый большой технический отдел, в нем задействованы научные сотрудники. Мы выпускаем электрообогреваемое стекло, стекло с изменяемой прозрачностью. Мы обладаем компетенциями в области электрических напылений и способны создавать разнообразные продукты на базе этой технологии. К примеру, мы умеем запитывать электроприборы, которым нужно 220 вольт, располагая их в центре стекла. Этот продукт мы предлагаем девелоперам, когда на подъездную дверь, например, нужно расположить FaceID.

Помимо этого, мы располагаем экспертизой в части соединения противопожарных свойств прозрачной конструкции и огневых испытаний. В один квартал мы делаем 60–70 огневых испытаний. Это очень много, то есть мы загружаем три-пять лабораторий, которые проводят огневые испытания.

Сейчас мы прорабатываем производство тонких стекол, когда толщина стекла составляет 2 мм. Это облегчает вес изделия на фасаде, но при этом сохраняет его эксплуатационные характеристики.

G: Как вы автоматизируете производство?

И. Ф.: Сейчас у нас на заводе есть полуавтоматический цех. В будущем году мы планируем установить на новой производственной площадке оборудование из Китая — это будут полностью автоматизированные линии производства алюминиевых окон и дверей. Это поможет нам достигнуть таких мощностей, чтобы собирать 600–800 алюминиевых конструкций в день. Сейчас эта цифра в диапазоне 100–150.

Кроме того, в этом году на ПМЭФ мы подписали с Московской областью меморандум о строительстве большого автоматического завода по производству стеклоизделий и стеклопакетов. Это будет завод безопасного архитектурного стекла — большое предприятие площадью 24 тыс. кв. м и с возможностью производства стеклопакетов размером 3 х 12 м. В ЦФО такого типа и класса предприятия еще нет.

G: В какой стадии находится этот проект?

И. Ф.: Мы провели процесс межевания земельного участка в Сергиевом Посаде, идет проектирование здания. В конце следующего года планируем начать строительство. Запуск будет в 2028 году. Ежегодно здесь будет производиться до 800 тыс. кв. м изделий из стекла, в том числе противопожарного и высокопрочного. По моей оценке, емкость рынка стеклопакетов составит около 42 млн кв. м. Продукция завода будет предназначена не только для окон, дверей и витражей, которые используются при строительстве многоквартирных домов и объектов инфраструктуры, а также иллюминаторы, транспортное стекло, обогреваемые стеклянные кровли, продукция для оборонного комплекса.

G: Как вы решаете кадровый вопрос?

И. Ф.: В Московской области катастрофически не хватает людей. Мы тут вынуждены конкурировать с маркетплейсами, куда сейчас активно уезжают работать молодые люди. Мы предпринимаем определенные шаги для решения этого вопроса. Во-первых, мы получили квоты и привезли сотрудников из Индии. К нам прилетело уже несколько самолетов с индийцами, мы удачно помогаем им ассимилироваться.

Во-вторых, мы оборудовали большую часть рабочих мест таким образом, чтобы на любой позиции человек мог справляться безотносительно его физических возможностей. Мы пришли к механизации для того, чтобы наличие физической силы не было необходимым условием работы. Тяжелые конструкции никто не должен поднимать — это будут делать специальные механизмы.

И третье — мы активно работаем с такими образовательными программами, как «Профессионалитет». Это программа, которая сейчас активно развивается в техникумах, где с ранних курсов у студентов выстраивается коммуникация с потенциальными работодателями.

G: Как будет развиваться рынок остекления в 2026 году?

И. Ф.: В следующем году на рынке будет еще минус 20–25% от этого года. При таком пессимистичном прогнозе надо быть очень усердной и творческой компанией, чтобы расти. Чтобы оживить строительную отрасль, в которой присутствует «ФОТОТЕХ», ключевая ставка должна быть 9%. Когда она станет такой — вопрос времени. Мое личное мнение таково: при определенных обстоятельствах ставка 12% в следующем году может быть реальна.

Ксения Ахметжанова