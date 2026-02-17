ЖКС № 1 Колпинского района задолжал «Водоконалу» почти 100 млн рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назвал крупнейших нелплательщиков дебиторской задолженности предприятию. Антирейтинг возглавило ООО «ЖКС № 1 Колпинского района» обязательства которого достигли 99 млн рублей.

Второе и третье место по сумме задолженности заняли ООО «ЖКС № 3 Центрального района» с обязательствами на 65 млн рублей и ООО «ЖКС Адмиралтейского района» с суммой долга более 63 млн рублей.

В Ленобласти самые крупные долги у ООО «ВК «Ладога» — свыше 50 млн рублей — и АО «ИЭК» — более 17 млн рублей.

Артемий Чулков