Дрозденко поручил оказать помощь в разборе завалов после взрыва в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших в результате взрыва в здании военной комендатуры.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава региона отреагировал на происшествие в Сертолово в личном Telegram-канале. Господин Дрозденко уточнил, что к зданию комендатуры приехали подразделения МЧС и Леноблпожспас.

Происшествие привело к гибели двух человек. Под завалами еще могут быть люди.

