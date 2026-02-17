В Петербурге задержали начальника отдела полиции № 64 Кировского района
Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в отдел полиции № 64 УМВД России по Кировскому району города Санкт-Петербурга. Задержан начальник отдела Леонид Смирнов, сообщает 78.ru.
По данным издания, поводом стало покровительство со стороны полицейских коммерческим организациям, занимающимся торговлей. Обыск также провели по месту жительства одного из оперативников.
В следственных действиях принимали участие сотрудники управления собственной безопасности МВД.