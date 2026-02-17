Инспекторы ДПС открыли огонь в ходе погони за пьяным лихачом в Тихвине

В Тихвине сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого сидел нетрезвый водитель. Об этом сообщили 17 февраля в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержание водителя Chevrolet Niva в Тихвине

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Задержание водителя Chevrolet Niva в Тихвине

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские попытались остановить машину у дома 67 по улице Карла Маркса. Водитель проигнорировал требования сотрудников и попробовал скрыться. Правоохранители пустились в погоню.

Поскольку нарушитель не реагировал на световые и звуковые сигналы, сотрудники Госавтоинспекции применили оружие. У дома 47 по проезду Бойцов 4-ой армии машину удалось остановить.

За рулем находился 24-летний нетрезвый местный житель. Прав на управление автомобилем у него никогда не было. В отношении него составили протоколы за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), пьяную езду (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению полицейского (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ).

В результате стрельбы никто не пострадал.

Артемий Чулков