Главные новости за 17 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал ООО «Эссет Менеджмент Солюшнс», управляющему закрытым паевым инвестиционным фондом «ФСК Капитал инвестиции» (входит в ГК «ФСК»), разрешение на возведение ЖК неподалеку от метро «Елизаровская». Объект появится по адресу: улица Ольги Берггольц, участок 7.

Главу комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в Пулково при попытке вылететь из города. Ему вменяют превышение должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) за обеспечение побед коммерческих организаций в конкурсах на госзакупки.

Завершение капитального ремонта эскалатора на станции метро «Балтийская» перенесли с 27 февраля на 20 марта. Причины увеличения срока работ не называются.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск прокурора о конфискации имущества у обвиняемого в получении взяток бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Красносельскому району Юрия Шуравина и его супруги Виктории. Истец просит обратить в доход РФ участок и дом в Ленобласти, автомобиль Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска и 38 млн рублей, составляющие эквивалент стоимости квартиры на Свердловской набережной площадью 182,3 кв. м.

Сотрудники СКР пришли с обыском в отдел полиции № 64 УМВД России по Кировскому району города Санкт-Петербурга и задержали начальника отдела Леонид Смирнов. Сотрудников полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга подозревают в причастности к получению взяток при контроле за торговлей алкоголем на территории района.

Взрыв в здании военной комендатуры произошел в Сертолово. Возбуждено дело о халатности и нарушении правил пожарной безопасности. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, погибло три человека.

ГК «Нацпроектстрой» и СПб ГУП «Горэлектротранс» подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве на юге Санкт-Петербурга четырех трамвайных линий общей протяженностью более 40 км. Линии планируют проложить вдоль Софийской улицы, Волхонского шоссе и Южной Широтной магистрали, а также к городу-спутнику «Южный».

Трех человек отправили под административный арест после задержания у памятника «Жертвам политических репрессий» 16 февраля (годовщина смерти Алексея Навального). Им назначили от 10 до 12 дней ареста по каждому правонарушению.

Смольный вводит новую меру поддержки молодых семей — студентам будут платить 200 тыс. рублей за рождение ребенка. Ее намерены реализовать в 2026 году.

Власти Ленобласти думают о создании в регионе своего сити с небоскребами. Архитектурному сообществу предлагается подумать над местом размещения такого квартала.

Петербургская полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении Руслана Гоминова, известного как рэпер Ганвест. Причиной, говорится в документе, стали строчки исполнителя, в которых усматриваются признаки пропаганды наркотиков.