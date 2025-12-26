О слагаемых успеха монетизации креативного бизнеса Петербурга

Изначально, в середине 2000-х годов, арт-кластеры в Москве и Петербурге задумывались как места притяжения для нишевого сообщества. Такие проекты, как Artplay, «Флакон», «Винзавод», ориентировались прежде всего на представителей творческих профессий. С тех пор креативный бизнес в двух столицах давно перестал быть «клубом по интересам художников и дизайнеров». Мы прошли путь от точечных арт-кластеров до полноценной отрасли с понятными инвестиционными моделями, в которых задействованы не только профессионалы искусства, но и самая широкая аудитория: предприниматели, активные горожане, туристы.

Фото: холдинг «Бронка Групп»

Просто сдать кирпичный лофт в аренду и проводить фестивали для успешной монетизации уже недостаточно. Сегодня успех этой индустрии напрямую зависит от трех ключевых составляющих. Первая — это формирование полноценной экосистемы резидентов, где каждая компания не просто занимает площадь, а становится частью взаимодополняющей бизнес-среды. Речь идет о внутреннем рыночном обороте компетенций: такой эффект мы получаем, например, когда организатор фестивалей привлекает к работе локальную дизайн-студию, а студия, в свою очередь, получает поток заказов и доступ к новой аудитории. Именно эта синергия приводит к эффекту «сарафанного радио», когда один предприниматель говорит другому: давай переезжай сюда, здесь классно, бизнесу хорошо. Во многом благодаря этому эффекту количество арендаторов нашего общественно-делового пространства «Мануфактура 10|12» увеличилось более чем на 60%.

Второй фактор успешной монетизации — это эффективный событийный менеджмент. Особенно он важен на этапе запуска, когда ивенты выступают в качестве инструмента быстрого выхода на рынок и формирования узнаваемости. Так, проведение музыкального фестиваля «Планета К-30», хедлайнером которого стал Антон Беляев, и фестиваля автомобилей Original Meet привлекло для «Мануфактуры 10|12» новую аудиторию почти в 20 тыс. человек.

Важный момент: чем лучше площадка подготовлена с точки зрения сопутствующей инфраструктуры, тем выше эффективность событийного менеджмента. Например, сегодня, на фоне значительного повышения стоимости парковки в центре Петербурга, возможность с комфортном приехать на мероприятие на своей машине становится серьезным преимуществом. К услугам гостей «Мануфактуры 10|12» — парковка на 165 мест, рядом — парковка Единого центра документов еще на 350 мест. Таким комфортным парковочным пространством не может похвастаться ни один креативный кластер Петербурга. Безусловно, это повышает привлекательность «Мануфактуры 10|12» и для крупных событий, и для повседневного использования резидентами и гостями.

И, наконец, третий множитель в успешной бизнес-модели креативного пространства — это интеграция крупного бизнеса. Это может происходить, например, в виде привлечения якорных арендаторов, которые обеспечивают стабильный трафик посетителей и усиливают статус площадки. Например, в 2026 году в «Мануфактуре 10|12» начнет работать премиальный фитнес-клуб Urbanfit Neo. Другой вариант — это интеграция в событийную повестку крупных b2c-брендов. Для них креативные пространства фактически становятся платформами для маркетинга и работы с аудиторией. Как это делает, например, Т-банк с лаундж-зонами в «Севкабеле» или Альфа-банк со своим фестивалем для студентов «Альфа движ» в арт-квартале «Хлебозавод № 9» в Москве. Для собственника креативного кластера все это — дополнительная капитализация площадки. Растут статус, трафик, чек, а вслед за этим — и ставка аренды.

В завершение хочу сказать, что формирование креативных кластеров именно как индустрии стало возможным еще и благодаря тому, что государство перестало воспринимать этот сегмент как нишевый. На федеральном уровне есть цель довести долю креативных индустрий в ВВП до 6% к 2030 году — тем самым бизнес получает сигнал, что его усилия совпадают с целями страны. По итогу 2025 года мы видим, что рынок воспринимает «Мануфактуру 10|12» уже не как локальный арт-проект, а как новую точку концентрации креативного бизнеса. За год пространство посетило несколько сотен тысяч человек. Поэтому для холдинга «Бронка Групп» развитие «Мануфактуры 10|12» — это не игра в красивый фасад, а полноформатный инвестиционный проект с долгосрочной стратегией развития.

Никита Муров, генеральный директор холдинга «Бронка Групп»