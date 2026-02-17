Omoikiri: творческая кухня

Что определяет атмосферу дома, где рождаются комфорт и уют? В последние годы на первый план все чаще выходит кухня. Гастрономия превратилась в популярное хобби, а стремление к осознанному потреблению вдохновляет на то, чтобы предпочесть доставкам самостоятельное приготовление еды. Кухня становится местом, где рождаются яркие вкусы и приятные эмоции, где семья встречается, чтобы почувствовать себя единым целым. И, конечно, человек стремится к тому, чтобы обустроить это пространство в соответствии с личными представлениями о комфорте, практичности и эстетики. Для Omoikiri кухня — не только территория комфорта и функциональности. Бренд знает, как сделать кухню модной, превратить ее в место силы, источник вдохновения и ярких эмоций.

Бренд с японскими корнями

Впервые в России о премиальных мойках, смесителях, водоочистителях и измельчителях с японскими корнями Omoikiri узнали 15 лет назад. В 2012 году их мойки и смесители были впервые представлены широкой публике на выставке «Мебель-2012» в московском «Экспоцентре». Уже в 2015 году продукция Omoikiri вышла на рынок стран СНГ. С тех пор бренд расширяет границы. Производство находится одновременно в пяти странах: в Италии, Японии, Турции, Китае и России. За это время он снискал множество положительных отзывов от современных дизайнеров.

Сегодня Omoikiri напоминает закрытый клуб: обладатели этой сантехники сразу узнают «своих» по эксклюзивным цветам и до мелочей продуманному дизайну. Среди коллекций есть мойки с изображением картин Ван Гога, Уорхола и Дали и другие дизайнерские решения, которые предлагают относиться к жизни и домашнему быту как к искусству.

В центре философии бренда неизменно находится забота о комфорте человека. Компания производит оборудование, продуманное в каждой детали так, что все на кухне имеет свой функционал. Соучредитель и генеральный директор компании Павел Кейв отмечает, что бренд не боится экспериментов и приветствует инновации.

«Omoikiri — бренд сантехники, который находится на территории моды. Если вы сейчас выбираете Omoikiri, вы модный»,— комментирует господин Кейв.

После 2022 года, когда многие иностранные бренды ушли с российского рынка, Omoikiri осталась единственной компанией в своем сегменте. При этом объемы производства российского производителя только расширяются.

«Часто спрашивают, почему производства находятся в пяти разных странах. Дело в том, что на каждом из заводов лучше всех производят определенные комплектующие: корпус смесителя, аэраторы, картриджи, излив. То есть по всему миру собирается такое взрослое "Лего", чтобы получить один совершенный продукт»,— рассказывает Павел Кейв.

Дизайн и инновации

Изначально бренд заслужил репутацию своими коллекциями инновационных кухонных моек и смесителей. Премиальную линейку моек бренда изготавливают из материала Tetogranit. Технология производства заключается в том, что частицы гранита, кварцевый песок и акриловую смолу запекают при высокой температуре. Позже появление инновационного материала Artceramic в коллекциях компании стало прорывом в технологии создания продуктов в цвете. На его разработку компания Omoikiri потратила около пяти лет. Пробные образцы тестировали в лабораториях России и Италии. Для проверки качества создавались прототипы мойки, мастер-модели и только после этого материал был запущен в производство.

В своей продукции Omoikiri, помимо практичности и надежности, ориентируется на внешний вид: от дизайна моек и смесителей до тщательной проработки каждой небольшой детали, будь то аксессуары или фурнитура.

В компании трактуют понятие идеальной кухни как точки притяжения, территории комфорта и эстетики, места, где хочется проводить время.

Да будет цвет

Узнаваемый творческий почерк Omoikiri — эксклюзивные цветовые решения. Каждый оттенок — результат кропотливой работы: в производственных процессах учитывается даже время суток, ведь работа над колористикой требует определенного дневного освещения, поэтому в лаборатории используется особый искусственный свет.

Для флагманских моделей были созданы необычные оттенки: Azur Blue (нежный бирюзовый), Deep Ocean (цвет океанских глубин), Canyon (пыльно-оранжевый), Wind Green (игривый зеленый).

В числе флагманских продуктов — кухонная станция Kinaru Rro. В двухуровневой кухонной мойке все элементы работают вместе и максимально взаимодействуют, упрощая современный образ жизни, благодаря оборудованным отсекам и аксессуарам, а встраиваемая сушка превращает зону мойки в настоящую рабочую станцию нового поколения.

Коллекция моек Sintesi отличается функциональностью и эргономикой. Sintesi представляет собой просторную чашу повышенной вместимости, которую можно дополнить аксессуарами Omoikiri, разработанными специально для данной коллекции.

Мойка Mikura произведена из материала Natceramic — смеси глин, минералов и красящего пигмента. Безусловными достоинствами материала являются его долговечность и легкий уход. Из этого материала выполнены уникальные модели моек Art Collection. Яркая лимитированная коллекция вдохновлена Италией: культовой эстетикой модных домов, ювелирных и часовых брендов, архитектурой и искусством. Каждый предмет новой коллекции рассказывает свою идею, в которой скрыта взаимосвязь моды и искусства. Отдельное направление в Art Collection — мойки, на которые нанесены произведения культовых художников: Сальвадора Дали, Густава Климта, Энди Уорхола, Винсента Ван Гога. Компания год разрабатывала технологию, которая позволила бы разместить нестираемый рисунок на поверхности.

Расширяя границы

Сегодняшняя история Omoikiri давно вышла за пределы моек и смесителей, объединив в себе концепцию идеальных решений для современной кухни. Это разделочные доски, ножи из дамасской стали, электрические штопоры с зарядкой Type-C, новое поколение фильтров для воды и измельчителей. К примеру, кроме привычной подачи горячей и холодной воды, смесители могут использоваться вместе с фильтрами для воды. Отдельные модели оснащены вытяжным шлангом, а дозаторы — сенсором.

Измельчители нового поколения для современной кухни обеспечивают удобство, чистоту и минимизацию усилий. После включения смесителя достаточно нажать кнопку — и диспоузер быстро измельчит все категории пищевых отходов, отправив их в канализацию, попутно прочистив трубы. Использование его экологично, поскольку современные очистные системы способны преобразовывать отходы в удобрения и биогаз. Измельчители серии Narage выполнены в оранжевом цвете, а для ценителей уникального дизайна и ярких акцентов была создана специальная серия Special Edition для модели Nagare Slim в бирюзовом цвете Azur Blue.

Бренд умело синтезирует европейский и азиатский подходы в индустрии, соединяя присущую итальянцам ставку на классику и отличающее японцев стремление к технологичности. В начале 2026 года в Omoikiri представил серию смесителей и дозаторов, отличительной чертой которых является эксклюзивный паттерн, вдохновленный гильошированным узором Tapisserie (от фр. tapisserie — «гобелен») с циферблата часов Audemars Piguet Royal Oak.

Этот узнаваемый рельефный рисунок был создан для легендарной модели Royal Oak в 1972 году дизайнером Джеральдом Джентой. Коллекция Omoikiri интерпретирует часовой «гобелен» в металле, нанося точный паттерн на поверхность изделий из нержавеющей стали и латуни.

Такие выразительные и запоминающиеся дизайнерские решения сочетаются с высокой эргономичностью и функциональностью оборудования. Как истинный космополит Omoikiri совершенствует мастерство, соединяя инновации, креативность и успешные мировые практики

