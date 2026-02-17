Петербургские приставы ищут скрывающего от матери двухлетнего ребенка мужчину

Двухлетнего ребенка и его отца Максима Стрепетова разыскивают судебные приставы. Мужчина скрывает малыша от матери и сотрудников службы, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Россиянин с конца 2024 года уклоняется от исполнения решения Апатитского городского суда Мурманской области о передаче несовершеннолетнего матери. Мужчина также скрывается от пристава, поэтому вместе с малышом объявлен в исполнительный розыск.

Специалисты проводят мероприятия для выяснения местонахождения Максима Стрепетова. Владеющих информацией о его месте пребывания призывают поделиться ей с приставами.

Татьяна Титаева