Петербургских водителей предлагают уведомлять об уборке дорог через «Госуслуги»

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев предлагает уведомлять автомобилистов о планируемой уборке города через сервис «Госуслуги Авто». Свою идею парламентарий изложил в обращении к вице-губернатору Евгению Разумишкину.

Господин Цивилев в Telegram-канале подробнее рассказал об инициативе. Он отметил, что хаотичная парковка затрудняет уборку внутриквартальных территорий, вывоз снега и мусора. Зачастую крупногабаритная техника и мусоровозы не могут проехать из-за оставленных машин. Действующий способ информирования в виде расклейки уведомлений на двери подъездов не всегда эффективен, поскольку листки могут проигнорировать или не заметить.

Депутат предложил присылать push-уведомления сервиса «Госуслуги Авто» с просьбой переместить машину, если она мешает проезду спецтехники. Еще один вариант — ввести добровольную подписку на уведомления. Для этого владельцам автомобилей нужно будет самостоятельно и добровольно оставить свой номер телефона и госномер автомобиля в городской системе (например, в ГИС ЖКХ или отдельном сервисе).

«Внедрение цифровых инструментов поможет сократить простой спецтехники и сделать уборку улиц более качественной. Город получит возможность напрямую связаться с теми водителями, которые готовы сотрудничать, но не знают о графике работ. При этом конфиденциальность данных будет соблюдена: участие в системе оповещений останется исключительно добровольным»,— заключил парламентарий.

Татьяна Титаева