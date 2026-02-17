Суд взыскал с владельцев участка в Шушарах 24,5 млн рублей за вред почве

Иск Росприроднадзора о взыскании с двух владельцев участка в Шушарах 24,5 млн рублей за вред экологии поддержал Невский районный суд Санкт-Петербурга. На территории обнаружили более 780 тонн отходов IV класса опасности.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, нарушение было зафиксировано инспекторами в июне 2023 года. Площадь участка составляет около 2000 кв. м и находится в собственности двух физических лиц.

Они нанесли почве вред, который был рассчитан по утвержденной методике, на 24,5 млн рублей. В добровольном порядке собственники не исполнили требование ведомства, добиться выплаты помог суд.

Татьяна Титаева