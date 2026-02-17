Юному водителю влетевшего в ограду летнего сада Porsche предъявили восемь статей

Водителю Porsche Cayenne, который врезался в ограждение Летнего сада после попытки скрыться от ДПС, предъявили восемь административных статей, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Полицейские усмотрели в действиях юноши следующие нарушения КоАП РФ:

ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции);

п.2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования об остановке транспортного средства);

п.1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика);

п.4 ст. 12.15 (выезд в нарушение на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления);

п.3 ст. 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением);

п.2 ст. 12.15 (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам);

п.1 ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения);

п.1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Самое строгое наказание предусмотрено по статьям о неповиновении распоряжению сотрудника полиции и об отказе от медосвидетельствования. По первой нарушителю может грозить как штраф до 4 тыс. рублей, так и административный арест до 15 суток или обязательные работы 40-120 часов, по второй — лишение прав на 1,5-2 года и штраф в размере 45 тыс. рублей. Также лишение прав могут назначить по статьям о выезде на встречку.

Инцидент произошел утром 15 февраля. На набережной канала Грибоедова полицейские решили остановить Porsche Cayenne, двигавшийся от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы. Водитель увеличил скорость и попытался скрыться. При повороте в сторону Мошкова переулка иномарку занесло, и она, пробив ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетела через канал и ударилась в ограждение.

За рулем оказался 19-летний молодой человек, по данным издания, накануне отмечавший свой день рождения. Правоохранители заметили признаки опьянения, однако от медосвидетельствования он отказался. В результате ДТП четыре пассажира 17, 18 и 19 лет получили травмы средней степени тяжести.

Артемий Чулков