Экс-глава экономической полиции Красносельского района может лишиться имущества и 38 млн рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск прокурора о конфискации имущества и 38 млн рублей у обвиняемого в получении взяток (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Красносельскому району Юрия Шуравина и его супруги Виктории. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным надзорного ведомства, законный доход семьи Шуравиных с 2010 по 2020 годы составил 59 172 758 рублей 73 копейки. При этом за тот же период на приобретение движимого и недвижимого имущества супруги потратили почти столько же — 59 034 837 рублей 81 копейку. Прокуратура усмотрела в этом признаки коррупции.

Истец просит обратить в доход РФ участок в Ленобласти площадью 3,2 тыс. кв. м, жилой дом на этом участке, автомобиль Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска и 38 млн рублей, составляющие эквивалент стоимости квартиры на Свердловской набережной площадью 182,3 кв. м.

Юрия Шуравина задержали в мае прошлого года. По версии следствия, он ежемесячно получал от индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей табачными изделиями, взятки в размере не менее 90 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство, а также непроведение проверок по выявлению контрафакта и непривлечение к ответственности. Позднее тот же предприниматель передал ему взятку на сумму не менее 195 тыс. рублей.

Артемий Чулков