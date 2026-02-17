Полицейских заподозрили в коррупции при контроле торговли алкоголем в Петербурге

Сотрудников полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга подозревают в причастности к получению взяток при контроле за торговлей алкоголем на территории района. Если их вина подтвердится, полицейских уволят из органов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, должностные лица за деньги не принимали должных мер при осуществлении контроля за торговлей жидкостями с градусом. Полагают, что к коррупции могут быть причастны несколько действующих полицейских и один их бывший коллега.

По информации ГСУ СКР по Петербурге, один из фигурантов с марта по декабрь 2025 года при посредничестве старшего участкового и его знакомого получил 300 тыс. рублей от двоих коммерсантов. Возбуждено дело по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Полиция проводит процессуальные действия с фигурантами. Помимо увольнения, в случае установления вины их ожидает уголовная ответственность.

Татьяна Титаева