Человек из Евросоюза скорректировал американское мышление

Хоккеисты СКА сменили серию неудач в чемпионате КХЛ на череду успешных матчей, которые они провели с начала февраля. Вчера команда, возглавляемая Игорем Ларионовым, обыграла в Ледовом дворце «Салават Юлаев» со счетом 4:0. Это победа стала для СКА пятой подряд — такой серии у петербуржцев в этом сезоне не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч СКА – «Салават Юлаев»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА – «Салават Юлаев»

Фото: ХК СКА

Успешные выступления совпали с приходом в тренерский штаб клуба новых людей. Причем тех, кто имел опыт самостоятельной работы с командами КХЛ. Вчера после игры с «Салаватом» главный тренер СКА Игорь Ларионов приоткрыл некоторые подробности появления на тренерском мостике Бориса Миронова и Леонида Тамбиева. Они пополнили тренерскую бригаду в СКА в новом году. В прошлом это сделал Юрий Бабенко.

Миронова, тренировавшего московский «Спартак», Ларионов знал еще по НХЛ, где тот был жестким защитником и «гонял всех в своей зоне». Этому специалисту было поручено навести порядок в обороне армейской команды, где никакого порядка не было — скорее наоборот. Роль Леонида Тамбиева, работавшего с «Адмиралом» из Владивостока, главный тренер СКА четко не обрисовал, но можно заметить, что во время матчей именно Тамбиев — ближайший помощник Ларионова. Все время ему что-то подсказывает, между ними идет диалог. Ларионов сказал, что Тамбиева позвал в СКА он сам. Позвонил, предложил — тот сразу согласился. Когда у главы штаба армейцев спросили, какое именно место на скамейке СКА занимает его новый помощник — ближе к форвардам или к защитникам, он ответил, что Тамбиев — человек Европейского союза, обладает паспортом гражданина Латвии, а у них, дескать, свои права и полная свобода перемещения. Шутка удалась. Но главное, что приход новых тренеров в кратчайший срок поменял игру СКА. Исчезли ошибки в обороне, а также непонятные удаления, которыми славился СКА, по-другому стали формироваться звенья, и в атаке теперь у армейцев получается гораздо больше, чем раньше. Они стали реализовывать численное преимущество.

«Салават», кстати, дали им для этого несколько попыток, особенно в третьем периоде. Тогда гости так разнервничались, что отправлялись на скамейку штрафников один за другим буквально каждые две минуты. За период игроки «Салавата» собрали 20 минут штрафа, один из них был — дисциплинарный (на 10 минут). Всего у них в этом матче — 28 штрафных минут. Игорь Ларионов объяснил, что соперники «хватали» удаления, потому что не успевали за игроками СКА. А в последней двадцатиминутке игроки «Салавата» удалялись еще и потому, что были недовольны счетом на табло: гости проигрывали после двух периодов 0:2. У армейцев в первом периоде отличились точными бросками защитники Андрей Педан и Егор Зеленов. В заключительном периоде хозяева забросили еще две шайбы, реализовав большинство — голы записали на свой счет Николай Голдобин и Марат Хайруллин — и не дали соперникам переломить игру. Те стали не только совершать фолы на площадке, но и провоцировать игроков СКА на драки, как это делают канадцы, когда проигрывают. Но и тут армейцы держали себя в руках. Лучший ответ на грубость, как считали классики советского хоккея,— голы. К тому же, согласно философии, которую исповедует Игорь Ларионов, стычки на льду не украшают хоккей, а наоборот, отторгают от него болельщиков — особенно детей. И в них нужно ввязываться только в крайнем случае.

Игорь Ларионов вообще — уникальный специалист, пришел в КХЛ со своими уставом, который сформировал за долгие годы выступлений за ЦСКА, сборную СССР еще в советское время, позже — за клубы НХЛ, недаром он выиграл четыре чемпионата мира, два золота Олимпиад, три Кубка Стэнли. Но видно, что у него местами «американское мышление» и попытки достучаться до сознания игроков непривычными для них дипломатичными методами. Например, главный тренер СКА считает, что на хоккеистов не надо кричать, как делали советские тренеры, а надо больше воздействовать на их сознание — теми же разговорами, убеждениями. Это не очень работало в СКА, и, видимо, те, кого позвал в команду Ларионов, быстро и доходчиво объяснили игрокам «прописные истины» другими, более простыми словами. Хоть один из них — и «человек Европейского союза», но имеющий богатый опыт выступления в нашем хоккее, в том же СКА, где Тамбиев играл в начале девяностых. И теперь команда выглядит совсем по-другому.

«Мы много разговариваем с помощниками, у нас хороший микст. Хотим все лучшее, что узнали и поняли за время карьеры, дать команде, воплотить в результат»,— объяснил Игорь Ларионова. Того, что кто-то из помощников «подсидит» его на тренерском мостике, Ларионов не опасается. Говорит, что он уже не в том возрасте, чтобы бояться таких вещей (Игорю Ларионову 65 лет).

Теперь речь не идет о том, чтобы СКА попал в плей-офф — армейский клуб уже там, «Шанхай Дрэгонс», еще одна команда, базирующаяся в Петербурге, отстала сильно: на 16 очков. Армейский клуб ведет борьбу за более высокое место в Западной конференции КХЛ. Оно позволит не встречаться с лидерами «Запада» на первых стадиях Кубка Гагарина. До конца чемпионата СКА осталось сыграть 13 матчей. В среду, 18 февраля, он примет дома череповецкую «Северсталь», идущую на втором месте конференции после ярославского «Локомотива».

Кирилл Легков