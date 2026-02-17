Тренды правовой практики

В Санкт-Петербургском госуниверситете прошел XVII ежегодный юридический форум «Итоги 2025 года: законы и бизнес», организованный «Коммерсантъ Северо-Запад». На площадке собралось более 200 гостей: топ-менеджмент юридических компаний, руководители известных предприятий региона и юридических департаментов крупного бизнеса. В выступлениях спикеров юридических компаний прозвучали главные тренды 2026 года в праве, налоговом и таможенных аспектах, обсуждались тонкости ведения бизнеса в текущих экономических реалиях, не обошлось и без исследования ИИ в контексте авторского права.

Трудности импорта: таможня не дает добро

Как отметил в приветственном слове декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, 2025 год запомнился как год горьких потерь для юридического сообщества: ушли из жизни несколько известных и ярких юристов — выпускников факультета: Сергей Маврин, Людмила Галенская, Юрий Толстой. В их числе — и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Под ее руководством, как заметил господин Белов, произошли существенные, значимые и позитивные изменения в практике Верховного суда.

«В 2025 году мы продолжали настороженно наблюдать за предложениями по разному переформатированию системы юридического образования и регулирования профессиональной деятельности. Окончательного понимания, что будет происходить дальше, пока нет. В этом вопросе нам очень важна позиция профессионального сообщества. Понятно, что сильные вузы, и мы в том числе, справятся со всеми изменениями,— подчеркнул господин Белов.— Но в целом для юридического сообщества формирование профессиональной подготовки молодых коллег должно быть предметом общего интереса, внимания и заботы».

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры», эксперт в сфере внешнеэкономической деятельности с опытом более двадцати лет, преподаватель НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Владислав Варшавский рассказал о работе с внешними рынками, об актуальных таможенных и валютных, налоговых аспектах. По словам эксперта, основные зоны риска, которые были в 2025 году, останутся и в текущем — 2026-м. Это вопрос таможенной стоимости, оплата товаров и агентское вознаграждение. «Мы знаем, что деньги за рубеж уходят плохо, поэтому мы вынуждены пользоваться агентскими схемами — третьими лицами,— прокомментировал господин Варшавский.— Таможенные органы, конечно же, знают об этих схемах и не упускают возможности поймать вас на этом».

Еще одна категория рисков при работе с таможенными органами — это споры о классификации. Как отметил, исходя из своей практики господин Варшавский, если еще пять лет назад импортеры и декларанты выигрывали суды по спорным вопросам у таможенных органов, то сейчас — противоположная ситуация.

Дополнительные сложности во взаимодействии с таможенными органами возникают из-за вопросов страны происхождения ввозимого товара, поскольку европейские партнеры не способствуют в получении соответствующих сертификатов. Это выливается в завышенные таможенные пошлины: если импортер не подтверждает страну происхождения, то таможенные органы начисляют повышенные ставки ввозных пошлин, которые могут составлять до 50%. В качестве примера господин Варшавский привел случай из их практики, когда к ним обратилась компания, которая ввозила из-за рубежа оборудование. У клиента имелся сертификат происхождения, но он был выдан не в Россию, а в другую дружественную страну. То есть фирма не имела возможности приобретения спорных товаров напрямую в стране ЕС без использования посредника. «Таможенный орган считал, что не подтверждена страна происхождения, нам удалось выиграть это дело в Арбитражном суде Московского округа. Но это было до 16 октября 2025 года, когда Конституционный суд обратил внимание таможенных органов на то, что в текущих обстоятельствах импортеры не могут получать прямые документы из недружественных стран»,— добавил господин Варшавский.

Еще одна актуальная тема, которой коснулся в своем выступлении Владислав Варшавский,— это солидарная обязанность по уплате таможенных платежей у лиц, приобретших товар на территории ЕАЭС. «Даже если вы не были импортером ввезенного товара, а приобрели его на территории РФ, если таможенный орган установит, что товар ввезен незаконно, к вам придут, если докажут, что вы знали или должны были знать, что этот товар незаконно перемещен»,— предупредил юрист, отметив, что суды часто становятся на сторону таможенного органа.

Минимизировать риски при контрольных мероприятиях таможенных органов можно следующим образом: иметь документальное обоснование, логику и взаимосвязь в документах.

Субсидиарная ответственность: игра по жестким правилам

В наше время институт субсидиарной ответственности перестает быть редкой мерой и превращается в повседневный инструмент взыскания — грани между корпоративными рисками и личным имуществом стираются. С 23 декабря 2025 года было принято уже постановление пленума ВС РФ №41 «Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника». Постановления пленума ВС РФ № 41 и № 42 расширяют круг лиц, которые могут нести ответственность по долгам компании, и по-новому смотрят на внутригрупповое финансирование.

Займы от собственников в период имущественного кризиса теперь часто квалифицируются как компенсационное финансирование, рассказала директор по развитию бюро юридических стратегий Legal to Business Татьяна Грушко. По общему правилу возникшие в результате компенсационного финансирования компании-должника, которая находилась в тот момент в имущественном кризисе, требования контролирующих лиц субординируются и погашаются после всех остальных кредиторов. При этом к компенсационному финансированию можно отнести не только прямые займы, но и, например, отсрочку (рассрочку) платежа, невостребование уже существующего долга, а также изначальную недокапитализацию компании, уточнил пленум ВС в своем постановлении.

Как отмечает госпожа Грушко, спасти бизнес «своими» деньгами можно, но надо понимать, в каких случаях деньги «своих» будут восприниматься в кризис как капитал, а не как долг.

При этом для собственников бизнеса сейчас возникает дилемма, поскольку предоставление займов без надежного оформления — риск потери средств из-за субординации, а отсутствие поддержки для бизнеса от руководства в кризисный момент — риск привлечения руководства к субсидиарной ответственности. В качестве практических шагов представитель Legal to Business предлагает ввести мониторинг точки «объективного банкротства» (регулярные стресс-тесты и отчетность); документировать экономическую обоснованность любых антикризисных решений (бизнес-планы, финансовые модели, заключения аудиторов); формализовать внутригрупповое финансирование: договоры, графики возврата, обеспечение, протоколы советов директоров; рассмотреть увеличение уставного капитала вместо выдачи займов при наличии возможности. Не менее важно — усилить корпоративную прозрачность: независимые советы, протоколы, внешние экспертизы, подготовить юридическую стратегию — подтверждение добросовестности должно быть готово «на момент принятия решения».

Главный вывод: выиграть спор сегодня сможет только тот, кто способен доказать добросовестность и экономическую целесообразность каждого управленческого решения в момент его принятия.

Доцент кафедры административного и финансового права СПбГУ, руководитель магистерской программы СПбГУ «Банкротное право» Рустем Мифтахутдинов рассказал о существующих в доктрине моделях мягкой и жесткой субординации (когда требование участника всегда понижается, независимо от условий финансирования). Эксперт СПбГУ отметил, что в части регулирования вопросов субординации требований контролирующих лиц мало что изменилось по сравнению с соответствующим обзором ВС РФ от 29 января 2020 года. Тем не менее, формально сохраняя модель мягкой субординации, предполагающей условием субординации наличие имущественного кризиса во время финансирования подконтрольного общества, ВС РФ еще больше приблизился к жесткой модели. Об этом свидетельствует указание на рисковую природу компенсационного финансирования в пункте 8 постановления.

Интернет-контент и ИИ: проблемы интеллектуальной собственности

Одной из главных проблем в современном цифровом мире по-прежнему остается вопрос использования объектов авторского права, размещенных в интернете. Как заметил в своем выступлении партнер Denuo Роман Головацкий, споров в этой сфере еще достаточно много, поскольку широко бытует мнение, что публикация контента в сети автоматически делает его доступным для свободного использования. Также распространено заблуждение, что указание источника заимствования достаточно для того, чтобы обеспечить правомерное использование. Однако это не так. С 2026 года компаниям стоит особенно внимательно следить за использованием контента, так как ответственность за нарушение авторских прав увеличена: компенсация в твердом размере может достигать до 10 млн рублей.

«Подавляющее число подобных дел касается использования интернет-контента,— прокомментировал господин Головацкий.— Это связано с ростом каналов продвижения компаний: различных мессенджеров и соцсетей, что в общем-то понятно в наше время. Но возникает вопрос: знает ли владелец бизнеса, откуда его эсэмэмщик или, например, дизайнер берет контент?»

В последние годы, по словам эксперта, лавинообразно развивается судебная практика, связанная со спорами использования фотографий, размещенных в интернете. «На рынке сформировался сегмент фотографов-правообладателей и сотрудничающих с ними агентств по защите фотографических произведений,— поделился Роман Головацкий.— Они заключают с фотографами договор доверительного управления и используют автоматизированные средства для отслеживания использования фотографий в интернете, чтобы предъявить впоследствии нарушителю иск. И каждый год число таких исков растет в геометрической прогрессии».

Во избежание юридических проблем и нарушения авторских прав, бизнесу необходимо тщательно проверять лицензии и права при использовании контента, в том числе при использовании изображений с фотостоков, советуют юристы Denuo. Коммерческое использование контента, отмеченного как «Editorial Use Only» (то есть иллюстрации для новостей, спорта, развлекательных событий, исторические архивные моменты, документальное кино), некоторыми фотостоками прямо запрещено. Как правило, стандартная лицензия предоставляет право только некоммерческого использования контента. В частности, ограничивают коммерческое использование некоторого контента и такие фотостоки, как Shutterstock, Getty Images. В некоторых случаях также может потребоваться дополнительное разрешение от изображенных моделей на фотографиях из фотостока.

Традиционным для компаний риском в области интеллектуальной собственности являются права на служебные произведения. Служебным считается произведение, созданное работником в рамках его должностных обязанностей и профессиональных задач при наличии трудовых отношений. Если работодатель не сможет доказать, что конкретное произведение, созданное работником, является служебным, то исключительное право на такое произведение будет признано за работником. При этом использование материалов работодателя само по себе еще не свидетельствует о служебном характере произведения.

Для признания произведения служебным необходимо системное оформление работодателем процессов создания таких произведений. Суд может посчитать недостаточным наличие только трудового договора или только задания с актом. При этом вознаграждение должно выплачиваться отдельно от зарплаты. Формальное включение вознаграждения в зарплату или его отсутствие увеличивает риск споров, пояснил господин Головацкий.

Ключевые аспекты использования контента, сгенерированного нейросетью, рассмотрел в своем выступлении профессор СПбГУ, старший советник Denuo Владислав Архипов. По его словам, вопрос о том, есть ли в юридическом смысле у генераций автор, остается открытым. В большинстве случаев правовой режим генераций определяется соглашением с правообладателем, поэтому, как и в других случаях, важно проверять источники и права на используемый контент. Использование нейросети само по себе не лишает произведение защиты, если человек сохраняет за собой роль «разработчика», пояснил юрист. Самое сложное при генерации контента — доказать роль личности автора. Однако, с точки зрения закона, объектами авторского права не являются только те результаты, которые созданы с помощью технических средств, у которых отсутствует творческий характер.

В числе прочего, юристы рекомендуют учитывать, что не всегда охраноспособность — единственный критерий при использовании нейросетей в работе. Например, для таких областей, как госконтракты или образование, может быть актуально создавать результаты полностью самостоятельно.

«Еще один побочный вопрос, поскольку мы говорим в основном о праве интеллектуальной собственности, но с точки зрения информационного права в генерациях может выйти информация, охраняемая законом: персональные данные, коммерческая тайна»,— прокомментировал господин Архипов. В качестве примера он привел недавний скандал, произошедший в США, где исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал в диалог с общедоступной версией популярнейшего чат-бота ChatGPT с 700 млн пользователей документы для служебного пользования. Теперь их в теории может использовать OpenAI для обучения нейросетей и формирования ответов другим пользователям ChatGPT.

Лицензии и патенты: дорогое право

С обзором изменений законодательства и практики правовой охраны интеллектуальной собственности в 2025 году выступил партнер, региональный директор юрфирмы «Городисский и партнеры», патентный поверенный РФ Виктор Станковский. Из хороших новостей прошлого года, как подчеркнул спикер,— это то, что благодаря изменениям в ГК с 6 до 12 месяцев увеличился срок, в течение которого лицо вправе подать заявку на выдачу патента после раскрытия им информации, относящейся к изобретению (так называемая авторская льгота). «Это организационные вопросы: когда что-то создается, но авторы откладывают подачу заявки на патент, теперь для изобретений этот срок увеличился,— пояснил господин Станковский.— Все равно не надо расслабляться, надо подавать заявки вовремя».

Кроме того, авторская льгота применяется и к более ранним заявкам других заявителей с пересекающимся составом авторов.

В конце 2025 и начале 2026 года внимание юристов было приковано к теме принудительных лицензий. В декабре Конституционный суд провел заседание о проверке конституционности п. 1 ст. 1362 ГК РФ, а уже в январе Минэкономразвития предложило для единообразия практики передавать такие дела сразу в Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции. Ведомство объясняет инициативу тем, что сейчас такие дела рассматривают обычные арбитражные суды, из-за чего складывается противоречивая практика. В целом юристы сходятся в том, что инициатива Минэкономразвития о передаче споров о принудительных лицензиях в Суд по интеллектуальным правам выглядит оправданной, своевременной и даже необходимой.

Еще одно серьезное изменение прошлого года — принятие пакета документов о существенном увеличение патентных пошлин с 4 октября прошлого года (постановление правительства №1459 от 23.09.2025), затронувшее регистрацию и продление товарных знаков.

«Оставили базовую пошлину за десять позиций внутри класса, а каждая следующая позиция теперь добавляет по 500 рублей. Казалось бы, это совсем немного, но если взять, например, 35-й класс МКТУ, который содержит услуги рекламы, бизнес, продажи (в стандартной формулировке — 170 рубрик), то теперь это обойдется в 93 тыс. рублей. А если мы возьмем 9-й класс МКТУ, который включает товары, связанные с электроникой, компьютерами, программным обеспечением, научными и техническими приборами, аудиовизуальными устройствами и другими техническими аспектами, где 872 рубрики, то бизнесу пошлины обойдутся в 444 тыс. рублей»,— подчеркнул Виктор Станковский.

В качестве примера расчета новых пошлин представители юридической фирмы «Городисский и партнеры» показали, во сколько обойдется продление товарного знака в этом году для Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"» (классы МКТУ 1–45). До изменения пошлина составляла 102 тыс. рублей, после — примерно 3,8 млн рублей.

Как изменились компенсации за нарушение исключительных прав, рассказала партнер, старший юрист юрфирмы «Городисский и партнеры», патентный поверенный РФ Ярослава Горбунова. В частности, с 4 января этого года в ГК РФ введена новая статья 1252.1, в которой закрепляются базовые принципы определения компенсации в различных ситуациях. Сохраняются три варианта определения размера компенсации: в твердом размере, в размере, кратном стоимости контрафактных материальных носителей и в размере, кратном стоимости права использования объекта прав при сравнимых обстоятельствах. Суд вправе теперь сам изменить порядок расчета и взыскать компенсацию в твердом размере, если выбранный истцом способ расчета компенсации не является применимым к обстоятельствам нарушения исключительного права.

Компенсация может взыскиваться и за действия, которые, не являются нарушениями исключительного права, но способствовали такому нарушению. Например, обход технических средств защиты авторского права (ст.1299 ГК РФ) может облагаться штрафом от 10 тыс. до 5 млн рублей, а удаление с экземпляра произведения информации об авторском праве (ст.1300 ГК РФ) — 1 тыс. до 100 тыс. рублей.

