Главные новости за неделю 12–18 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На нефтебазе в Оленегорске Мурманской области разлилось 80 тонн бензина марки АИ-95. Инцидент произошел накануне вечером. По данным ведомства, причиной стало нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина.

Министерство культуры РФ в одностороннем порядке расторгло договор с компанией «РСК-Ренессанс» на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Как следует из карточки закупки, причиной стала существенная просрочка выполнения работ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уволил заместителя начальника правового управления правительства региона Светлану Удовенко после инцидента с выброшенными на мороз собаками из питомника.

Оператор аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — ориентировочно планирует приступить к реконструкции исторического терминала «Пулково-1» («Пять стаканов») в 2030 году. В компании считают этот год самым ранним сроком, когда работы могут быть начаты, рассказал гендиректор ВВСС Леонид Сергеев.

В связи с необходимостью восстановить здоровье Жерар Галлан решил покинуть пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс». Об этом решении 13 января сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Сам канадский специалист заявил, что расстался с руководством команды в дружеских отношениях. Он заверил, что коллектив сможет с честью выйти из непростой ситуации, которая сложилась на данный момент.

В Новокузнецке скончались девять младенцев. Для проверки службы родовспоможения в Кемеровскую область отправили группу специалистов Санкт-Петербургского педиатрического университета. В пресс-службе вуза сообщили, что сотрудники направлены в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

ФСБ России предотвратила диверсионно-террористический акт против сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области, который готовился на территории Санкт-Петербурга. Задержана гражданка РФ 1966 года рождения, завербованная Службой безопасности Украины. Следствие установило, что женщина прибыла в Россию через третьи страны и попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и СВУ.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и продолжит взаимодействие с ней как самостоятельный партнер. Об этом «РИА Новости» сообщил собственник КМЗ Михаил Даниленко. По его словам, в период работы в составе корпорации с ОСК был выполнен большой объем подготовки документации для проекта по созданию судового малооборотного двигателя.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 21 января 2026 года приступит к выплатам кредиторам первой очереди обанкротившегося петербургского банка «Таврический», сообщает пресс-служба компании. Для первого этапа расчетов будет выделено около 20 млрд рублей, что позволит удовлетворить около 29% от общей суммы признанных требований этой категории, составляющей 68 млрд рублей.

Девелоперы ГК «Расцветай» и Kronung Group заключили соглашение о совместном освоении территории в городском поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. Партнерство предполагает продажу участка площадью 20,9 тыс. кв. м Kronung Group и одновременное подписание соглашения о сотрудничестве и договора fee-девелопмента, сообщили в пресс-службе покупателя. Участники рынка оценили стоимость переданного участка в 0,8–1 млрд рублей.

Окружной суд Варшавы отложил заседание по вопросу экстрадиции сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Сам археолог настаивает, что выдача его Киеву угрожает его безопасности. Если суд будет согласен с высылкой россиянина, окончательное решение должен будет принять министр юстиции Польши. За несколько дней до этого ему продлили арест до 4 марта, а генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в случае экстрадиции физическое состояние и жизнь ученого окажутся в опасности.

Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление по делу активиста Кирилла Травкина, выступавшего против сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Он вышел на свободу 15 января, сообщил адвокат Алексей Калугин.

Суд отправил гендиректора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину под домашний арест до 13 марта 2026 года по делу о незаконной вырубке лесных насаждений с использованием своего служебного положения, нанесшей ущерб свыше 12,7 млн рублей.

Судоходная компания «Нева Тревел» 15 января открыла в Петербурге второй сезон зимней навигации на судах на воздушной подушке (СВП). В планах фирмы — перевезти до марта около 10 тыс. пассажиров. Для этого флот расширили с трех до пяти судов, а также создали новые маршруты в сторону «Лахта центра», рассказал журналистам генеральный директор «Нева Тревел» Юрий Набатов.

Фотокорреспондент издания «Коммерсантъ» Валентина Певцова стала победителем международного конкурса World Sports Photography Awards в категории «Зимние виды спорта». Фотография знаменитой петербургской команды по синхронному катанию «Парадиз» во время чемпионата России, на которой спортсменки в 26-й раз одержали победу, была отмечена жюри за «выдающиеся достижения».

Сооснователь известного ресторанного бренда Ginza Вадим Лапин скончался в Петербурге на 63-м году жизни. В пресс-службе холдинга рассказали, что господин Лапин долго боролся с онкологическим заболеванием. После смерти топ-менеджера управление компанией перейдет к его сыну Марку. Информацию о дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман покинул свою должность. Об этом 16 января корреспонденту «Ъ Северо-Запад» сообщили в культурном учреждении. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. Исполнять обязанности художественного руководителя будет Александр Соловьев, до этого он был главным дирижером и музыкальным руководителем театра.

Экс-главе Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в убийстве депутата Государственной думы РФ Марка Горячева. Уголовное дело направят в суд в этом году. По версии следствия, одна из подчинявшихся Кулибабе бригад в марте 1997 года посадила парламентария в бронированную иномарку, привезла на дачу авторитета в Выборгский район Ленобласти и убила там, расчленив. Тело утопили в Финском заливе.

Арендодатель в одностороннем порядке расторг с баром-лекторием «Фогель» договор об аренде помещения на набережной реки Фонтанки, 97. В соответствующем уведомлении содержится требование освободить в течение пяти дней с момента получения письма. Бар «Фогель» известен своими дебатами и лекциями, а среди его основателей есть оппозиционные активисты. Заведение неоднократно подвергалось проверкам силовых структур и несколько раз закрывалось по требованию Роспотребнадзора.

Документы из уголовного дела о расправе немецкой оккупационной администрации над более чем 800 пациентами психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года рассекретили спустя более чем 80 лет. Среди бумаг — выписки из актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Гатчинском районе, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года в отношении фигурантов дела, протокол допроса главного судмедэксперта Ленинградского фронта Андрея Владимирского, а также акт судебно-медицинской экспертизы, датируемый 20–22 февраля 1944 года.

В 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда и скульптурной группе «Блокада» на площади Победы. Памятные мероприятия провели по всему Петербургу. К блокадным мемориалам возложили цветы, стартовала всероссийская акция «Лента Ленинградской Победы». Зажглись факелы на Ростральных колоннах, в цвета ленты Ленинградской Победы подсвечены Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. В 16:45 над монументом на площади Победы включили «Лучи Победы» — прожекторы будут работать до 09:30 19 января.