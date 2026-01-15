«Нева Тревел» расширила свой зимний флот судов на воздушной подушке до пяти

Судоходная компания «Нева Тревел» 15 января открыла в Петербурге второй сезон зимней навигации на судах на воздушной подушке (СВП). В планах фирмы— перевезти до марта около 10 тыс. пассажиров. Для этого флот расширили с трех до пяти судов, а также создали новые маршруты в сторону «Лахта центра», рассказал журналистам генеральный директор «Нева Тревел» Юрий Набатов.

В прошлом году на линии работали три судна проекта «Спутник 12» («Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3»), вместимостью до 9 человек. Во втором сезоне зимний флот компании пополнят два судна проекта «Спутник 20» («Вихрь-1» и «Вихрь-2»), которые способны вместить до 18 пассажиров. По словам господина Набатова, стоимость одного «Снежка» составляет около 12 млн руб., а «Вихря» — около 50 млн руб. Суда построены при поддержке ГТЛК.

Также в этом сезоне компания добавила в программу новый маршрут. Помимо поездок по центральной Неве, запущено направление по Малой Неве к Финскому заливу с видом на «Лахта центр». В компании не исключают строительство там (в районе «Лахта центра»,— "Ъ СЗ") собственного причала.

Сейчас отправление судов по маршруту «Зимний Петербург с Невы» организовано с двух причалов: от причала «Фрегат Благодать» рядом с Троицким мостом и станцией метро «Горьковская» и от причала «Сенатская пристань» у Медного всадника. Длительность прогулки составляет 30-35 минут.

Стоимость билета, по словам господина Набатова, повышаться не будет и останется на уровне прошлого года. Помимо регулярных рейсов, «Нева Тревел» также планирует сдавать СВП в аренду для проведения корпоративных мероприятий.

Ранее группа компаний «Астра Марин» впервые в городе запустила зимние экскурсионные прогулки по Неве на трехпалубном теплоходе-ресторане ледового класса «Шустрый Бобер». Первый рейс стартовал с причала у Петропавловской крепости 19 декабря.

Владимир Колодчук