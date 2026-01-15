Фотограф «Коммерсанта» Валентина Певцова стала победителем международного конкурса

Фотокорреспондент издания «Коммерсантъ» Валентина Певцова стала победителем международного конкурса World Sports Photography Awards в категории «Зимние виды спорта». Фотография знаменитой петербургской команды по синхронному катанию «Парадиз» во время чемпионата России, на которой спортсменки в 26-й раз одержали победу, была отмечена жюри за «выдающиеся достижения».

В финал конкурса в категории «Зимние виды спорта» была отобрана 51 фотография. Победителем стал Жерме Фавр-Феликс за фотографию спуска лыжника с горы. В специальную номинации вошли всего семь работ.

Валентина Певцова занимается фотографией с 2008 года, работает репортером. Спортивной съемкой активней заинтересовалась после переезда в Петербург в 2019 году, «когда оказалась ближе к “большому” спорту». Сотрудничает с «Коммерсантом», информационными агентствами и другими СМИ. Снимки Валентины попадали как в российские, так и зарубежные издания, а фотографии Владимира Путина облетели весь мир и были опубликованы в таких изданиях как The Washington Post, The Guardian, Al Jazeera, The Time и т.д.

World Sports Photography Awards проводится с 2020 года. Премия посвящена спортивной фотографии и считается одной из самых престижных в этой сфере. В прошлом году на конкурс было подано более 23 тысяч фотографий от четырех тысяч фотографов из 123 стран мира. «Влияние и сила спорта не имеют себе равных. Он олицетворяет собой лучшее, на что способны люди. Он преодолевает языковые барьеры и границы. Он вдохновляет, трогает, восхищает. Премия World Sports Photography Awards отмечает удивительную силу спорта, способную влиять на нашу жизнь, и удивительную силу фотографии, способную запечатлеть и передать эти моменты»,— говорится на сайте премии.

