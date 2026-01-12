На нефтебазе в Мурманской области произошел разлив 80 тонн топлива

На нефтебазе в Оленегорске Мурманской области произошел разлив 80 тонн бензина марки АИ-95. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне вечером по адресу: Промышленный проезд, д. 11. По данным ведомства, причиной стало нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина.

«По состоянию на 1:50 12 января 2026 года проводятся подготовительные работы для откачки нефтепродуктов и загрязненного снега с целью дальнейшей утилизации. Для ликвидации разлива к месту происшествия прибыл личный состав экологической организации "Экоспас"»,— уточнили в МЧС.

Артемий Чулков