АСВ приступит к выплатам кредиторам петербургского банка «Таврический» 21 января

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 21 января 2026 года приступит к выплатам кредиторам первой очереди обанкротившегося петербургского банка «Таврический», сообщает пресс-служба компании.

Для первого этапа расчетов будет выделено около 20 млрд рублей, что позволит удовлетворить около 29% от общей суммы признанных требований этой категории, составляющей 68 млрд рублей.

В пресс-службе АСВ подчеркнули, что работы по формированию конкурсной массы продолжаются, и обязательства перед кредиторами первой очереди будут погашены в полном объеме.

Банк России отозвал лицензию у «Таврического» в сентябре 2025 года. Это первый случай отзыва лицензии у петербургского банка за последние четыре года — предыдущим был «Энергомашбанк» в 2021 году. После ликвидации «Таврического» в России осталось 16 кредитных организаций, зарегистрированных в Петербурге.

Банк, входивший в топ-60 по стране, имел филиал в Москве и 15 отделений в Петербурге и Ленобласти. На момент отзыва лицензии он демонстрировал значительные убытки — 31,6 млрд рублей по итогам первых семи месяцев 2025 года.

Андрей Маркелов