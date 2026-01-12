Пиотровский выразил беспокойство за безопасность Бутягина при экстрадиции на Украину

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уверен, что в случае экстрадиции арестованного археолога Александра Бутягина на Украину, физическое состояние и жизнь ученого окажутся в опасности. Об этом он написал в обращении к министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку и европейским коллегам. Документы были отправлены в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Возникшую ситуацию он считает опасным прецедентом, который создает возможности физического и уголовного преследования ученых ради декларации политических принципов. Она создает угрозу для исследователей, изучающих территории, попадающие под сферу политических конфликтов. Господин Пиотровский в обращении назвал абсурдными и неприемлемыми обвинения украинских властей в адрес Александра Бутягина в уничтожении памятников культуры.

Гендиректор Эрмитажа призывает предотвратить экстрадицию археолога на Украину, воздержаться от этого решения. Михаил Пиотровский просит поддержать просьбу в знак научной солидарности.

«Если это произойдет, откроется широкая дорога для силового обострения многочисленных вопросов раскопок, реставрации, использования памятников и наконец, реституции музейных экспонатов; для применения силовых методов давления на ученых, вплоть до санкций и судебных преследований»,— написал гендиректор музея.

Окружной суд Варшавы продлил арест ученому из СПбГУ, археологу, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину до 4 марта. Его адвокат Адам Доманьский выразил несогласие с решением и заявил, что будет обжаловать его.

Татьяна Титаева