Кулибабу считают причастным к убийству депутата Госдумы Горячева 29 лет назад

Экс-главе Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в убийстве депутата Государственной думы РФ Марка Горячева. Уголовное дело направят в суд в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ГСУ СКР по Петербургу Дмитрия Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прежде Кулибабу обвинили в убийстве члена преступной группировки Константина Яковлева (Кости Могилы), дело также поступит в суд в 2026 году. Следствие установило, что в начале 1997 года депутат Горячев взял в долг под поручительство Яковлева большую сумму денег. Не желая возвращать их, бандиты сделали из Марка Горячева «потеряшку».

Одна из подчинявшихся Кулибабе бригад в марте 1997 года похитила депутата и избила его. Парламентария посадили в бронированную иномарку, привезли на дачу авторитета в Выборгский район Ленобласти и убили его там, расчленив. Тело в пакете утопили в Финском заливе.

В убийстве депутата обвиняются Владимир Кулибаба и еще один участник группировки Дмитрий Скворцов. Тех, кто скрыл тело погибшего, не будут привлекать к ответственности, поскольку один из них умер, у второго истек срок давности.

Татьяна Титаева