На площади Победы прошла церемония возложения цветов в честь годовщины прорыва блокады

В Санкт-Петербурге 18 января, в 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда и скульптурной группе «Блокада» на площади Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В церемонии участвовали губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, почетные граждане Петербурга, представители ветеранских и общественных организаций, военного командования, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, а также члены правительства и парламента Ленинградской области.

«Прорыв блокады Ленинграда навсегда останется для нас примером стойкости, мужества и героизма. Мы благодарны поколению победителей, отстоявших наш город, в тяжелейших условиях сломивших сопротивление врага. Память о подвиге защитников и жителей осажденного Ленинграда священна для каждого петербуржца»,— заявил глава города.

В воскресенье, 18 января, памятные мероприятия проходят по всему Петербургу: к блокадным мемориалам возлагают цветы, дан старт всероссийской акции «Лента Ленинградской Победы» — волонтеры раздают ленты у станций метро «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Адмиралтейская». В молодежном пространстве «Гараж» на Шпалерной улице проходит поэтический марафон «Блокадная муза», на Пискаревском мемориальном кладбище в почетный караул «Пост №1» заступили петербургские школьники.

С 10:00 до 12:00 горели факелы на Ростральных колоннах, вечером их вновь зажгут с 19:00 до 22:00. В цвета ленты Ленинградской Победы будут подсвечены Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. В 16:45 над монументом на площади Победы включат «Лучи Победы» — прожекторы будут работать до 9:30 19 января.

Артемий Чулков