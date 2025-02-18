Бар «Фогель» на набережной Фонтанки в центре Петербурга снова проверяют силовики

Сотрудники силовых служб проводят оперативные мероприятия в петербургском баре «Фогель» на набережной реки Фонтанки. Об этом вечером 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в соответствующих структурах.

По данным 78.ru, в баре работает спецназ, который изучает помещения. Заведение проверяют на соответствие противопожарным нормам и устанавливают личности персонала и посетителей. Также помещения обследуют на предмет возможного наличия запрещенных веществ.

Официальной информации о проводимых в баре мероприятиях пока не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году бар «Фогель» на Фонтанке несколько раз закрывали на длительный срок из-за выявленной в заведении антисанитарии.

Андрей Цедрик