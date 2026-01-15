Дело о вырубке леса возбудили в отношении директора парка «Куршская коса»

Директор национального парка «Куршская коса» стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений. Размер причиненного ущерба превышает 12,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: УФСБ России по Калининградской области

Ведомство нашло признаки нарушения ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Специалистами установлено, что подозреваемый вместе с соучастниками организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев на территории национального природного парка на площади около одного гектара.

Полагают, что участок освободили для строительства комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. Проект планировал реализовать знакомый фигуранта. Злоумышленник использовал свое служебное положение и обеспечил доступ техники к территории парка для корчевания пней и вывоза древесины.

«Как полагает следствие, в результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей»,— добавили в пресс-службе СКР.

Директора национального парка задержали и допросили, по месту его жительства прошел обыск. Проводятся следственные действия в отношении предполагаемых соучастников.

Татьяна Титаева