Сооснователь ресторанного бренда Ginza Вадим Лапин скончался в Петербурге

Сооснователь международного ресторанного бренда Ginza Вадим Лапин скончался в Петербурге на 63-м году жизни. В пресс-службе холдинга рассказали, что господин Лапин долгое время боролся с онкологическим заболеванием. После смерти топ-менеджера управление компанией перейдет к его сыну Марку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

«Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем. Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно»,— говорится в сообщении.

Вадим Лапин занялся бизнесом в 90-е годы, начинал с торговли продуктами. С 1995 года выводил на городской рынок новые марки европейской одежды. В 2003 году вместе с партнером Дмитрием Сергеевым занялся ресторанным бизнесом. Тогда они открыли ресторан японской кухни Ginza.

Со временем Ginza стала международным холдингом, которые насчитывает более 120 проектов в указанной выше сфере. В 2019 году издание «Деловой Петербург» оценивало состояние господина Лапина в 1,1 млрд рублей.

Андрей Маркелов