Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман покинул свою должность. Об этом 16 января корреспонденту «Ъ Северо-Запад» сообщили в культурном учреждении. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Исполнять обязанности художественного руководителя будет Александр Соловьев, до этого он был главным дирижером и музыкальным руководителем театра. Господин Кехман занимал должность с 2015 года, за более чем десять лет он поставил такие оперы как «Пиковая дама» и «Дама с камелиями».

В сентябре 2024 года Владимир Кехман покинул должность генерального директора МХАТ имени Горького в связи со скандалом. В отношении деятеля культуры возбудили ряд уголовных дел о получении взятки.

Подробнее о деле Кехмана и Марата Кагинова — в материале «Ъ» «В театре поставили сцену со взяткой».

Андрей Маркелов

