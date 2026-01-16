Директора нацпарка «Куршская коса» отправили под домашний арест до середины марта

Ленинградский районный суд отправил под домашний арест до 13 марта 2026 года гендиректора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину по делу о незаконной вырубке лесных насаждений с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Постановление еще не выступило в законную силу.

Фото: Пресс-служба Калининградского областного суда Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина, которого отправили под домашний арест до середины марта

По данным Следственного комитета, подозреваемый вместе с соучастниками организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев на территории национального природного парка на площади около одного гектара. Участок планировали освободить для строительства комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. Проект планировал реализовать знакомый господина Калины.

Последний предоставил сообщнику доступ к технике для корчевания пней и вывоза древесины. В результате указанных действий природной территории федерального значения причинили ущерб свыше 12,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, по месту жительства директора «Куршской косы» прошли обыски.

Андрей Маркелов