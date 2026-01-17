Бумаги об убийстве нацистами душевнобольных под Ленинградом рассекретили спустя 80 лет

Документы из уголовного дела о расправе немецкой оккупационной администрации над более чем 800 пациентами психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года рассекретили. Сотрудники медучреждения действовали по указанию немецкого командования, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Семеро сотрудников психбольницы и еще один их пособник из числа местных жителей согласились участвовать в отравлении душевнобольных. Пациентам вводили смертельные инъекции. Таким способом 20 ноября 1941 года были убиты около 850 человек.

В списке рассекреченных документов выписки из актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Гатчинском районе, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года в отношении фигурантов дела, протокол допроса главного судмедэксперта Ленинградского фронта Андрея Владимирского, а также акт судебно-медицинской экспертизы, датируемый 20-22 февраля 1944 года.

В августе 1941-го немецкие войска захватили усадьбу Сиворицы, разграбили все ее материальные ценности, заняли помещения, а 1300 душевнобольных поместили в корпус, который был рассчитан лишь на 200 человек. Их содержали в антисанитарных условиях, морили голодом. Это привело к смерти 200 душевнобольных.

