Минкульт расторг контракт на реставрацию здания Биржи за 1,39 млрд рублей

Министерство культуры РФ в одностороннем порядке расторгло договор с компанией «РСК-Ренессанс» на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Как следует из карточки закупки, причиной стала существенная просрочка выполнения работ.

Контракт на сумму 1,39 млрд рублей заключили в декабре 2024 года, завершение реставрации планировалось к 2026 году. По данным ведомства, подрядчик не сдал в срок проектную документацию, а работы на объекте так и не начались. Власти требуют вернуть в бюджет аванс на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Реставрация Биржи продолжается с 2014 года после передачи здания Государственному Эрмитажу и сопровождалась сменой подрядчиков и уголовными делами. В сентябре 2024 года Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контракт с «ГазПроектСтроем», указав на двухлетнюю просрочку. В июне 2025 года суд в Москве арестовал гендиректора подрядчика по обвинению в хищении 83 млн рублей.

Артемий Чулков