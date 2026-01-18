Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Привлекавший внимание силовиков бар «Фогель» «выселяют» из помещения

Арендодатель в одностороннем порядке расторг договор с баром-лекторием «Фогель» об аренде помещения на набережной реки Фонтанки, 97. Об этом сообщили в соцсетях заведения.

Участники сбора подписей граждан для получения политиком Борисом Надеждиным статуса кандидата на выборах президента России в баре «Фогель», 2024 год

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соответствующее уведомление от арендодателя пришло 16 января. В нем содержится требование освободить в течение пяти дней с момента получения письма.

Бар «Фогель», открывшийся в 2021 году, известен своими дебатами и лекциями, а среди его основателей есть оппозиционные активисты. Заведение неоднократно подвергалось проверкам силовых структур и несколько раз закрывалось по требованию Роспотребнадзора, в последний раз — на три месяца.

«Следует отметить, что при последнем визите проверяющих, арендодатель был привлечен прокуратурой в качестве ответчика. Не знаем повлияло ли это на появление такого письма»,— говорится в публикации в Telegram-канале бара.

Артемий Чулков

