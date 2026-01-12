Чиновницу из Псковской области уволили после скандала с выброшенными собаками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уволил заместителя начальника правового управления правительства региона Светлану Удовенко после инцидента с выброшенными на мороз собаками из питомника. Глава субъекта прокомментировал произошедшее в личном канале в мессенджере MAX.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Заводчица оставила на морозе животных. После этого волонтеры организовали поиски собак. Господин Ведерников сообщил об увольнении чиновницы.

«Правовая оценка ее действиям обязательно будет дана – над выяснением всех обстоятельств работают правоохранительные органы. С нашей стороны сразу после поступления информации была инициирована служебная проверка»,— написал губернатор.

В приюте «Лесопилка» сообщили, что заводчица раскидала собак по трассе, после того как зоозащитники пожаловались на условия содержания собак. Там утверждают, что Светлана Удовенко как раз и занималась разведением животных.

Татьяна Титаева