Суд Варшавы перенес заседание об экстрадиции Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы отложил заседание по вопросу экстрадиции сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на Украину, сообщают польские СМИ. Сам археолог настаивает, что выдача его Киеву угрожает его безопасности. Если суд будет согласен с высылкой россиянина, окончательное решение должен будет принять министр юстиции Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Государственный Эрмитаж Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Государственный Эрмитаж

Суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции на Украину ученого из СПбГУ, археологм, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина в закрытом режиме сегодня, 15 января.

«Господин Бутягин не согласился с возможностью его выдачи Украине. Он заявил, что выдача будет угрозой в том числе для жизни и здоровья, связанной с тем, что он является гражданином России»,— цитируют слова адвоката российского ученого Адама Доманьского РИА Новости.

По словам господина Доманьского, его подзащитный настаивал, что является человеком науки и действовал для пользы человечества. Когда он перестал иметь возможность получить разрешение на археологические работы у Украины, он начал запрашивать его у России.

Адвокат также уточнил, что он подал ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, так как имеет сомнения в его беспристрастности. Следующее заседание по этому вопросу пройдет через 1-2 недели, пишут польские СМИ.

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

В конце декабря Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, а в Петербурге объявили сбор средств для юридической помощи археологу. Несколько дней назад суд продлил арест ученого до 4 марта.

Подробнее о перспективах экстрадиции Александра Бутягина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Дело петербургского археолога уперлось в политический слой».

Полина Пучкова