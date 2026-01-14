ФСБ предотвратила покушение на сотрудника ОПК Ленобласти

ФСБ России предотвратила диверсионно-террористический акт против сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области, который готовился на территории Санкт-Петербурга. Задержана гражданка РФ 1966 года рождения, завербованная Службой безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что женщина прибыла в Россию через третьи страны и попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство.

У задержанной изъяли пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также средства связи с перепиской с находящимися на Украине координаторами.

Следственным отделом УФСБ по Смоленской области возбуждено уголовное дело о покушении на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Проводятся мероприятия по дополнительной квалификации действий по статьям о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30 — ст. 205 УК РФ) и государственной измене (ч. 3 ст. 30 — ст. 275 УК РФ).

Артемий Чулков