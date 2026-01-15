Защитнику здания бывшего ВНИИБ Кириллу Травкину сократили срок ареста на сутки

Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление по делу активиста Кирилла Травкина, выступавшего против сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Он выйдет на свободу 15 января, сообщил адвокат Алексей Калугин.

Фото: Telegram-канал Архэ Траvкин

На прошлой неделе Выборгский райсуд назначил Кириллу Травкину восемь суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). В материалах дела было указано, что протестующие, считая снос здания незаконным, препятствовали работе спецтехники, повредили ограждение и бросали его фрагменты на проезжую часть.

Снос здания ВНИИБ начался утром 8 января, на его месте планируют возвести жилой дом. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга уже обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании. Также демонтажом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Артемий Чулков