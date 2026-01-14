«Кингисеппский машиностроительный завод» вышел из состава ОСК

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и продолжит взаимодействие с ней как самостоятельный партнер. Об этом РИА Новости сообщил собственник КМЗ Михаил Даниленко.

Фото: ООО «КМЗ»

По его словам, в период работы в составе корпорации с ОСК был выполнен большой объем подготовки документации для проекта по созданию судового малооборотного двигателя, а также разработан стратегический план его реализации.

КМЗ намерен продолжать сотрудничество с ОСК в части изготовления отдельных узлов и, возможно, строительства испытательного стенда, уточнил господин Даниленко. Решение о выходе из ОСК он объяснил тем, что на стадии опытно-конструкторских работ и освоения продукции реализация крупных проектов внутри госструктуры — более сложный и не всегда эффективный путь.

Летом 2025 года КМЗ вошел в состав ОСК. Тогда сообщалось, что это необходимо для создания судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота — танкеров, балкеров и газовозов.

Артемий Чулков