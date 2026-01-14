ГК «Расцветай» и Kronung Group совместно застроят участок в Янино-1

Девелоперы ГК «Расцветай» и Kronung Group заключили соглашение о совместном освоении территории в городском поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. Партнерство предполагает продажу участка площадью 20,9 тыс. кв. м Kronung Group и одновременное подписание соглашения о сотрудничестве и договора fee-девелопмента, сообщили в пресс-службе покупателя. Участники рынка оценили цену переданного участка в 0,8-1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО СЗ «Ирис» Фото: ООО СЗ «Ирис»

В компании пояснили, что цель сделки — сократить сроки комплексного освоения территории и повысить эффективность реализации проекта. При этом ГК «Расцветай» сохраняет статус ключевого инвестора и продолжает реализацию собственных жилых проектов на площадке, а также инвестирование в развитие инфраструктуры.

В рамках партнерства Kronung Group построит три многоквартирных корпуса высотой от 8 до 13 этажей. Общая площадь застройки составит около 40,5 тыс. кв. м, из которых почти 29,7 тыс. кв. м придется на жилье. Проект включает 698 квартир: 225 студий, 243 однокомнатные, 157 двухкомнатных и 74 трехкомнатные. Площадь квартир варьируется от 28 до 74 кв. м. Начало строительства запланировано на январь 2026 года, следует из разрешения на строительство. Проект относится к комфорт-классу.

В пресс-службе ГК «Расцветай» отметили, что партнерство с Kronung позволит сократить сроки реализации второй очереди проекта в Янино примерно на три года. Помимо жилья компания планирует строительство социальной и коммерческой инфраструктуры — двух детских садов, школы на 1075 мест, IT-кластера, торгово-развлекательного и спортивного центра с бассейном.

Генеральный директор Kronung Group Филипп Шраге заявил, что компания намерена сохранить общую концепцию квартала, но реализовать свою часть проекта в иной стилистике — в том числе с акцентом на более разнообразные планировочные решения.

Артемий Чулков