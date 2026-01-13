Жерар Галлан из-за лечения покидает пост главного тренера ХК «Шанхай Дрэгонс»

В связи с необходимостью восстановить здоровье Жерар Галлан решил покинуть пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс». Об этом решении 13 января сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды "Шанхайские Драконы" Жерар Галлан (в центре)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Главный тренер команды "Шанхайские Драконы" Жерар Галлан (в центре)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Господин Галлан уходит с поста тренера после консультаций с врачом команды и руководством клуба. Он решил сосредоточиться на лечении. В пресс-службе клуба отметили, что его состояние улучшилось.

«В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент»,— заявил Жерар Галлан.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Майк Келли. Последние пять матчей он заменял господина Галлана на тренерском мостике.

Татьяна Титаева