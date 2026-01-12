Суд в Польше продлил до 4 марта арест археологу Александру Бутягину
Окружной суд Варшавы продлил до 4 марта арест ученому из СПбГУ, археологу, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Адама Доманьского.
«Я не согласен с решением суда и в течении семи дней подам апелляцию»,— заявил агентству защитник.
Ранее сообщалось, что сегодня суд примет решение по вопросу об экстрадиции ученого.
О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.
В конце декабря Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, а в Петербурге объявили сбор средств для юридической помощи археологу.
Подробнее о ситуации с задержанием Александра Бутягина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Крымские экспедиции грозят экстрадицией».